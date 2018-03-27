Общество
52 минуты назад
Липчанин предлагает «перекрестные» проверки ЕГЭ и зарплату членам комиссии
201
Нововведения должны повысить доверие к экзамену.
Пользователь сервиса народных предложений «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес на голосование предложение существенно изменить и усовершенствовать процедуру подготовки к ЕГЭ и сдачи экзамена. Автор уверен, что новшества повысят доверие общества к результатам главных школьных тестов.
- Стоит разработать закон "О едином государственном экзамене", в котором детально прописать порядок проведения государственного испытания. В нём необходимо указать чётко права и обязанности участников ЕГЭ. В КоАП и УК РФ установить административную и уголовную ответственность членов комиссии по проверке ЕГЭ. Надо повысить статус члена комиссии по проверке ЕГЭ. В законе прописать конкурсный порядок формирования комиссии по проверке ЕГЭ. Потенциальные члены комиссии должны сами сдать тесты и иные испытания; установить размер вознаграждения членам комиссии. Обязать Федеральный институт педагогических измерений разработать не одну демоверсию ЕГЭ по каждому предмету, а целый сборник чётких и выверенных заданий. Необходимо установить "перекрёстную" проверку ЕГЭ экспертами: члены комиссии одного субъекта федерации проверяют работы учащихся другого региона. Это сделать совсем несложно, учитывая, что работы выпускников сканируются. Повысить гласность в работе членов комиссии по проверке ЕГЭ: проводить встречи с учащимися, на специально созданном сайте обязать их периодически размещать материалы с рекомендациями по подготовке к ЕГЭ, особенностями проверки заданий разного уровня, - перечисляет варианты решения проблемы липчанин.
Практическим результатом от внедрения его предложения житель Липецкой области видит повышение доверия к первому государственному испытанию, с которым сталкивается школьник — ЕГЭ. Инициатива липчанина будет находиться на стадии всероссийского голосования вплоть до 26 марта 2019 года. Если идея наберет 100 000 голосов, то ее рассмотрят на федеральном уровне.
- Стоит разработать закон "О едином государственном экзамене", в котором детально прописать порядок проведения государственного испытания. В нём необходимо указать чётко права и обязанности участников ЕГЭ. В КоАП и УК РФ установить административную и уголовную ответственность членов комиссии по проверке ЕГЭ. Надо повысить статус члена комиссии по проверке ЕГЭ. В законе прописать конкурсный порядок формирования комиссии по проверке ЕГЭ. Потенциальные члены комиссии должны сами сдать тесты и иные испытания; установить размер вознаграждения членам комиссии. Обязать Федеральный институт педагогических измерений разработать не одну демоверсию ЕГЭ по каждому предмету, а целый сборник чётких и выверенных заданий. Необходимо установить "перекрёстную" проверку ЕГЭ экспертами: члены комиссии одного субъекта федерации проверяют работы учащихся другого региона. Это сделать совсем несложно, учитывая, что работы выпускников сканируются. Повысить гласность в работе членов комиссии по проверке ЕГЭ: проводить встречи с учащимися, на специально созданном сайте обязать их периодически размещать материалы с рекомендациями по подготовке к ЕГЭ, особенностями проверки заданий разного уровня, - перечисляет варианты решения проблемы липчанин.
Практическим результатом от внедрения его предложения житель Липецкой области видит повышение доверия к первому государственному испытанию, с которым сталкивается школьник — ЕГЭ. Инициатива липчанина будет находиться на стадии всероссийского голосования вплоть до 26 марта 2019 года. Если идея наберет 100 000 голосов, то ее рассмотрят на федеральном уровне.
201