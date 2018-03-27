Общество
сегодня, 09:28
Автобус №50 видят избавлением от пробок на Петровском мосту
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Его график на время ремонта предлагают расширить.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Алексей считает, что можно найти решение пробкам у Петровского моста и на нем. Лекарством от транспортных заторов липчанин видит автобус №50.
- В настоящий момент в будни ходят три автобуса маршрута № 50 с 5.43 до 6.03 только в направлении НЛМК. Предлагаю ввести постоянное движение по данному маршруту с утра до ночи в обеих направлениях, хотя бы по будням, на время ремонта Петровского моста, - указывает Алексей.
Предложение насчет автобуса №50 будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 26 апреля. Если инициатива наберет 500 и более положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- В настоящий момент в будни ходят три автобуса маршрута № 50 с 5.43 до 6.03 только в направлении НЛМК. Предлагаю ввести постоянное движение по данному маршруту с утра до ночи в обеих направлениях, хотя бы по будням, на время ремонта Петровского моста, - указывает Алексей.
Предложение насчет автобуса №50 будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 26 апреля. Если инициатива наберет 500 и более положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
3 1088
Надежда Куваева
гостья
Александр