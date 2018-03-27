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Автобус №50 видят избавлением от пробок на Петровском мосту

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#автобус #транспорт #инициатива
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Автобус №50 видят избавлением от пробок на Петровском мосту

Его график на время ремонта предлагают расширить.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Алексей считает, что можно найти решение пробкам у Петровского моста и на нем. Лекарством от транспортных заторов липчанин видит автобус №50.

- В настоящий момент в будни ходят три автобуса маршрута № 50 с 5.43 до 6.03 только в направлении НЛМК. Предлагаю ввести постоянное движение по данному маршруту с утра до ночи в обеих направлениях, хотя бы по будням, на время ремонта Петровского моста, - указывает Алексей.

Предложение насчет автобуса №50 будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 26 апреля. Если инициатива наберет 500 и более положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
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#автобус #транспорт #инициатива
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Комментарии (3)

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Надежда Куваева

25 минут назад
3дecь вот чaсто нoют в комментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы... Peбзя, 7-8 тысяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать. Если кому интeреснo, вот сайт http://clicksveb.ru/public/3282802081447522
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гостья

47 минут назад
Александр, а в чём проблема то? поезжайте через октябрьский мост, вам что совсем все мосты перекрыли? дорога на левый берег есть, а на автобусе, авто или пешком - это ваше решение...больше шума из-за этого петровского моста и много внимания, лучше бы сейчас обратили внимание на все ТЦ и павильоны пластмассовые по всему городу
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Александр

54 минуты назад
Сделайте проезд бусплатным на время ремонта моста, и многие откажутся от личного авто, а пока проезд 22 рубля большого смысла нет
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