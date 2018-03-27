Происшествия

сегодня, 09:17

В колонию пытались перебросить 16 мобильных телефонов

9 640
#колония
В колонию пытались перебросить 16 мобильных телефонов

"Почтальона" задержали у ограждения ИК№6.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, рядом с исправительной колонией №6 в Липецке  сотрудники оперативного отдела задержали мужчину, пытавшегося перебросить через основное ограждение посылку осужденным.

У задержанного нашли 16 мобильных телефонов, три сим-карты и восемь зарядных устройств.

Проводится проверка, осуществляется сбор и подготовка материалов с для передачи их в суд для привлечения задержанного к административной ответственности.


9 640
#колония

Комментарии (9)

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Рафшан

19 минут назад
Надежда Куваева, у миня такой дырка как у тибя нэту штобы такой бабка рубить.
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Гидравлический Ампер

21 минуту назад
Сдаётся мне, что, после фотосессии одному смартфону приделали ноги))))
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я

23 минуты назад
Сегодня 16, вчера было 7. Завтра 32 будет?
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Надежда Куваева

25 минут назад
3дecь вот чaсто нoют в комментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы... Peбзя, 7-8 тысяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать. Если кому интeреснo, вот сайт http://clicksveb.ru/public/3282802081447522
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обманули

36 минут назад
я 17 телефонов насчетал
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Нонке

42 минуты назад
Закрывают только за вброс наркоты.
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Ы

47 минут назад
Скучно братве на зоне,хотели маме позвонить
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Нонка

50 минут назад
О какой пассаж -захватили телефон и телеграф Что же теперь сидельцы и машенством не станут заниматься. -Все полный амбец приговорены А почему это административное -садится его к дружкам
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Хорош вам всем гнать

сегодня, 09:26
Напиште лучше ,когда 1600 изымете,приколисты епти.
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