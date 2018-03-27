В колонию пытались перебросить 16 мобильных телефонов

"Почтальона" задержали у ограждения ИК№6.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, рядом с исправительной колонией №6 в Липецке сотрудники оперативного отдела задержали мужчину, пытавшегося перебросить через основное ограждение посылку осужденным.

У задержанного нашли 16 мобильных телефонов, три сим-карты и восемь зарядных устройств.



Проводится проверка, осуществляется сбор и подготовка материалов с для передачи их в суд для привлечения задержанного к административной ответственности.



