сегодня, 09:17
В колонию пытались перебросить 16 мобильных телефонов
"Почтальона" задержали у ограждения ИК№6.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, рядом с исправительной колонией №6 в Липецке сотрудники оперативного отдела задержали мужчину, пытавшегося перебросить через основное ограждение посылку осужденным.
У задержанного нашли 16 мобильных телефонов, три сим-карты и восемь зарядных устройств.
Проводится проверка, осуществляется сбор и подготовка материалов с для передачи их в суд для привлечения задержанного к административной ответственности.
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