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68-летний водитель «Калины» пострадал в столкновении с «Ладой» и столбом
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.
Как сообщает УМВД РФ по Липецкой области, 26 марта в Ельце на улице Задонской 68-летний водитель «Лады Калина» столкнулся с другой «Ладой» под управлением 30-летнего мужчины, который с травмами госпитализирован.
За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1272 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, превышение скорости – 777, неиспользование ремней безопасности – 67, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 43.
Надежда Куваева