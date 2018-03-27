68-летний водитель «Калины» пострадал в столкновении с «Ладой» и столбом

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

Как сообщает УМВД РФ по Липецкой области, 26 марта в Ельце на улице Задонской 68-летний водитель «Лады Калина» столкнулся с другой «Ладой» под управлением 30-летнего мужчины, который с травмами госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1272 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, превышение скорости – 777, неиспользование ремней безопасности – 67, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 43.