Происшествия

сегодня, 09:12

68-летний водитель «Калины» пострадал в столкновении с «Ладой» и столбом

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#авария #ДТП
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68-летний водитель «Калины» пострадал в столкновении с «Ладой» и столбом

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.  

Как сообщает УМВД РФ по Липецкой области, 26 марта в Ельце на улице Задонской 68-летний водитель «Лады Калина» столкнулся с другой «Ладой» под управлением 30-летнего мужчины, который с травмами госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1272 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, превышение скорости – 777, неиспользование ремней безопасности – 67, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 43.

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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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Надежда Куваева

26 минут назад
3дecь вот чaсто нoют в комментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы... Peбзя, 7-8 тысяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать. Если кому интeреснo, вот сайт http://clicksveb.ru/public/3282802081447522
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