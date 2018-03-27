Происшествия
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Под Октябрьским мостом нашли автомобиль с мертвой парой
42 11301
Юноша и девушка лежали в машине обнаженными.
26 марта около 17.00 в Липецке под Октябрьским мостом у одноименной остановки обнаружили автомобиль "Нива Шевроле", в котором находились два тела - 36-летнего мужчины и 30-летней женщины.
Оба были обнажены.
По предварительным данным, смерть пары наступила от отравления. Двигатель машины был включен, а дверь закрыта изнутри. В салоне нашли курительные трубки.
Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тел.
Оба были обнажены.
По предварительным данным, смерть пары наступила от отравления. Двигатель машины был включен, а дверь закрыта изнутри. В салоне нашли курительные трубки.
Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тел.
42 11301
!!!
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Елена
месный житель
из личного опыта
аа
Надежда Куваева
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Сосис
Я