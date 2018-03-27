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Под Октябрьским мостом нашли автомобиль с мертвой парой

42 11301
#отравление #наркотики
10
Под Октябрьским мостом нашли автомобиль с мертвой парой

Юноша и девушка лежали в машине обнаженными.

26 марта около 17.00 в Липецке под Октябрьским мостом у одноименной остановки обнаружили автомобиль "Нива Шевроле", в котором находились два тела - 36-летнего мужчины и 30-летней женщины.

Оба были обнажены.

По предварительным данным, смерть пары наступила от отравления. Двигатель машины был включен, а дверь закрыта изнутри. В салоне нашли курительные трубки.

Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тел.
42 11301
#отравление #наркотики
10

Комментарии (42)

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!!!

3 минуты назад
--------------------- Мы не судим никого, просто прежде чем заниматься такими вещами в гаражах и т.д. подумайте о последствиях.
ответить

---------------------

12 минут назад
И это судьи? Не судите да не судимы будете. Прикрываетесь постом,а сами такие гадости говорите про людей,которые уже в другом мире. Между собой не умеете по человечески общаться.Соболезную родственникам , если есть жена и муж найти силы и простить. Умершим Царствие небесного, Вечный покой, пусть земля будет пухом.
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Елена

14 минут назад
А вы не думали, что это муж и жена? Сплетни только все собирают
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месный житель

16 минут назад
Но зато досыта наеблись Жалко дети их пострадали и позор
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из личного опыта

16 минут назад
мой знакомый зимой в гараже так же задохнулся в автомобиле с любовницей. в процессе неизбежного общения при похоронах его жена познакомилась с мужем погибшей и в результате они поженились и дети их стали сводными братьями и сестрой.
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аа

26 минут назад
какой же это юноша в 36 лет ? Это дед пожилой. Да еще девушка в 30 лет ... У этой девушки наверное 134 аборта было
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Надежда Куваева

26 минут назад
3дecь вот чaсто нoют в комментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы... Peбзя, 7-8 тысяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать. Если кому интeреснo, вот сайт http://clicksveb.ru/public/3282802081447522
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?

28 минут назад
на хрена на морозе догола раздеваться чтобы курить трубку ?
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Сосис

30 минут назад
Карма постигла нех налево ходить позорище
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Я

38 минут назад
Елена ,почему чья-то жена чей-то муж? Просто негде было не у всех есть квартиры
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