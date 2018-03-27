Под Октябрьским мостом нашли автомобиль с мертвой парой

Юноша и девушка лежали в машине обнаженными.

26 марта около 17.00 в Липецке под Октябрьским мостом у одноименной остановки обнаружили автомобиль "Нива Шевроле", в котором находились два тела - 36-летнего мужчины и 30-летней женщины.



Оба были обнажены.



По предварительным данным, смерть пары наступила от отравления. Двигатель машины был включен, а дверь закрыта изнутри. В салоне нашли курительные трубки.



Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тел.

