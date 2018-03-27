Культура

сегодня, 00:30

В связи с трагедией в Кемерово в Липецке отменили День театра

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#театр #Кемерово
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В связи с трагедией в Кемерово в Липецке отменили День театра

Сегодня - Международный День театра.

Как сообщает Липецкий государственный академический театр драмы имени Льва Толстого, в связи с трагедией в Кемерово 27 марта отменяется праздничное мероприятие, посвящённое Международному Дню театра.

Дата проведения Дня театра уточняется. Зрители, которые купили билеты, могут сделать возврат.

По последним данным, при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека.
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#театр #Кемерово
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Комментарии (4)

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А виной той

3 минуты назад
Толстые жырные тупые и безмозглые ЧИНУШИ) палец вверх кто согласен.
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Липчанин

9 минут назад
У власти хватит смелости назвать истинное количество погибших и из них сколько детей? Люди должны знать !!!
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Кира

34 минуты назад
Царствие небесное всем погибшим...и пережить боль родным. Глубоко Соболезную... Это должно научить чему-то каждого из нас.
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Юля

48 минут назад
304... как минимум
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