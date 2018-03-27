В связи с трагедией в Кемерово в Липецке отменили День театра

Сегодня - Международный День театра.

Как сообщает Липецкий государственный академический театр драмы имени Льва Толстого, в связи с трагедией в Кемерово 27 марта отменяется праздничное мероприятие, посвящённое Международному Дню театра.



Дата проведения Дня театра уточняется. Зрители, которые купили билеты, могут сделать возврат.



По последним данным, при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека.