Новости в instagram

сегодня, 20:27

Липецкая вечЁрка: задержание полицейских, первый день без моста и проверка всех торговых центров

7 1787
#обзор #события #вечЁрка
4
Липецкая вечЁрка: задержание полицейских, первый день без моста и проверка всех торговых центров
Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 26марта.

Больше всего внимания липчане уделили задержанию троих полицейских из областного ГИБДД. «У майора Иванищева - интересная судьба. Он начинал свою деятельность в полиции участковым уполномоченным Московского райотдела полиции. Автоинспекторы говорят, что его карьера резко пошла в гору после женитьбы на родной сестре гендиректора Липецкой ипотечной корпорации».

В первый рабочий день недели читатели активно интересовались ситуацией на Петровском мосту. «Утром 26 марта GOROD48 решил проверить, сбудутся ли самые мрачные прогнозы относительно транспортного коллапса, который обещали Липецку в связи с закрытием на ремонт первой очереди Петровского моста. С этой целью наш корреспондент выехал из дома в 6.15».

Оживленное обсуждение вызвала новость про реакцию властей на трагедию в Кемерово. Однозначно было решено провести дополнительные проверки торговых комплексов. Сроки мероприятий, а также график работ пока не уточняется.

Шквал эмоций разразился под сообщением об изменении графика работы детских садов. Часть детских садов Липецка продлит время работы с 19 до 21 часа. Эта мера принята в связи с ремонтом Петровского моста.

Вместе с этим, позитивное настроение сегодня читателям подарило сообщение об обете трезвости. Обет трезвости в современном виде предполагает следующее: «не пить спиртного, не употреблять ничего наркотического, не отравлять себя и других табачным ядом и не склонять к тому других».
7 1787
#обзор #события #вечЁрка
4

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Анастас

10 минут назад
Ананас не переживай напишу. Снова на тюбе видео пересмотрел. Точно чувак что-то подбросил и быстро свалил.
ответить

амир

17 минут назад
хорошо добрались до работы и с работы трамвай №5 стал ходить целый день утром туда на нем вечером с проходных выходим опять трамвай гляжу до 9-ого и на работу и с работы на трамвае
ответить

ананас

29 минут назад
Анастас, если ты просишь службы, так и пиши в службы. А здесь ты с такими же читателями общаешься.
ответить

Анастас

48 минут назад
Обратите внимание на записи возгорания парень с сумкой подозрительный. Подходит что-то бросает и быстро уходит. А через несколько секунд вспышка. Не тарракт ли это. Прошу службы обратить на это внимание. Липецк скорбит вместе с Кемерово.
ответить

Анастас

53 минуты назад
Обратите внимание на записи возгорания парень с сумкой ос
ответить

Будет следующее

59 минут назад
Запретят пользоваться микроволновка и и чайниками ибо в них вся угроза! А пожарные выходы так и останутся закрытыми и недоступными
ответить

бывший станкозавод

сегодня, 21:22
тут земля вся пропитана маслом и когда у чебурашки случится ЧП будет опасно
ответить

Еще в рубрике

Липецкий показ мод в пяти отзывах из соцсетей
#библиотека #модный уикенд
Липецкий показ мод в пяти отзывах из соцсетей

сегодня, 09:38

Новости в instagram
Липчане сочувствуют трагедии в Кемерово
#Кемерово #Зимняя вишня #пожар
11
Липчане сочувствуют трагедии в Кемерово

сегодня, 09:11

Новости в instagram
Липецк медленно, но едет
#Петровский мост #транспорт
124
Липецк медленно, но едет

сегодня, 07:53

Общество
«Лебединая верность» липчанки покорила жюри
#ты супер #Ольга Дмитриева
«Лебединая верность» липчанки покорила жюри

вчера, 20:30

Общество
«Застывшее время: останки крупных животных в заброшенном доме поселка Красный Октябрь
#маршрут выходного дня #застывшее время
12
«Застывшее время: останки крупных животных в заброшенном доме поселка Красный Октябрь

вчера, 12:22

Общество
«Кукрыниксы» горячо попрощались с липчанами
#прощальный тур #соцсети #кукрыниксы
«Кукрыниксы» горячо попрощались с липчанами

вчера, 08:37

Новости в instagram