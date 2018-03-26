Новости в instagram
сегодня, 20:27
Липецкая вечЁрка: задержание полицейских, первый день без моста и проверка всех торговых центров
Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 26марта.
Больше всего внимания липчане уделили задержанию троих полицейских из областного ГИБДД. «У майора Иванищева - интересная судьба. Он начинал свою деятельность в полиции участковым уполномоченным Московского райотдела полиции. Автоинспекторы говорят, что его карьера резко пошла в гору после женитьбы на родной сестре гендиректора Липецкой ипотечной корпорации».
В первый рабочий день недели читатели активно интересовались ситуацией на Петровском мосту. «Утром 26 марта GOROD48 решил проверить, сбудутся ли самые мрачные прогнозы относительно транспортного коллапса, который обещали Липецку в связи с закрытием на ремонт первой очереди Петровского моста. С этой целью наш корреспондент выехал из дома в 6.15».
Оживленное обсуждение вызвала новость про реакцию властей на трагедию в Кемерово. Однозначно было решено провести дополнительные проверки торговых комплексов. Сроки мероприятий, а также график работ пока не уточняется.
Шквал эмоций разразился под сообщением об изменении графика работы детских садов. Часть детских садов Липецка продлит время работы с 19 до 21 часа. Эта мера принята в связи с ремонтом Петровского моста.
Вместе с этим, позитивное настроение сегодня читателям подарило сообщение об обете трезвости. Обет трезвости в современном виде предполагает следующее: «не пить спиртного, не употреблять ничего наркотического, не отравлять себя и других табачным ядом и не склонять к тому других».
Больше всего внимания липчане уделили задержанию троих полицейских из областного ГИБДД. «У майора Иванищева - интересная судьба. Он начинал свою деятельность в полиции участковым уполномоченным Московского райотдела полиции. Автоинспекторы говорят, что его карьера резко пошла в гору после женитьбы на родной сестре гендиректора Липецкой ипотечной корпорации».
В первый рабочий день недели читатели активно интересовались ситуацией на Петровском мосту. «Утром 26 марта GOROD48 решил проверить, сбудутся ли самые мрачные прогнозы относительно транспортного коллапса, который обещали Липецку в связи с закрытием на ремонт первой очереди Петровского моста. С этой целью наш корреспондент выехал из дома в 6.15».
Оживленное обсуждение вызвала новость про реакцию властей на трагедию в Кемерово. Однозначно было решено провести дополнительные проверки торговых комплексов. Сроки мероприятий, а также график работ пока не уточняется.
Шквал эмоций разразился под сообщением об изменении графика работы детских садов. Часть детских садов Липецка продлит время работы с 19 до 21 часа. Эта мера принята в связи с ремонтом Петровского моста.
Вместе с этим, позитивное настроение сегодня читателям подарило сообщение об обете трезвости. Обет трезвости в современном виде предполагает следующее: «не пить спиртного, не употреблять ничего наркотического, не отравлять себя и других табачным ядом и не склонять к тому других».
Анастас
амир
ананас
Анастас
Анастас
Будет следующее
бывший станкозавод