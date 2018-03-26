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Руководству некоторых предприятий придется раскошелиться на штрафы

1 801
#госинспекция труда
Руководству некоторых предприятий придется раскошелиться на штрафы

Трудовой кодекс они нарушили за неделю - 49 раз

Как сообщает Госинспекция труда Липецкой области, за прошедшую неделю государственными инспекторами труда проведено 29 проверок соблюдения работодателями трудового законодательства, выявлено 49 нарушений, на устранение которых выдано работодателям 14 обязательных для исполнения предписаний.

34 должностных и юридических лица по итогам проверок привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 645 тысяч рублей.

Рассмотрено 43 обращения граждан.

1 801
#госинспекция труда

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