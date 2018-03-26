В Липецке задержали рекордное количество стихийных торговцев, многие продавали пасхальные товары

Предпринимателей ждет штраф, товар отправлен на временное хранение.

Сегодня сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики областной администрации задержали на улицах 22 уличных торговца.

При этом многие продавали товары к Пасхе – искусственные цветы и т.д. Случаи нарушений отмечены на проспекте Победы, площади Мира, улицах Гагарина и Меркулова.

На всех продавцов-нелегалов составили протоколы об административном правонарушении, их ждет штраф. Товары были конфискованы т отправлены на специальный склад на временное хранение.

В Липецкой области продолжается борьба с торговлей вне розничных рынков, правда пока на улицах меньше продавцов не становится.



Фото liptorg-cp.ru

