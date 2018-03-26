Общество

сегодня, 18:54

В Липецке задержали рекордное количество стихийных торговцев, многие продавали пасхальные товары

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#Нелегальная торговля #нелегалы #проверки
В Липецке задержали рекордное количество стихийных торговцев, многие продавали пасхальные товары

Предпринимателей ждет штраф, товар отправлен на временное хранение.

Сегодня сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики областной администрации задержали на улицах 22 уличных торговца.

При этом многие продавали товары к Пасхе – искусственные цветы и т.д. Случаи нарушений отмечены на проспекте Победы, площади Мира, улицах Гагарина и Меркулова.

На всех продавцов-нелегалов составили протоколы об административном правонарушении, их ждет штраф. Товары были конфискованы т отправлены на специальный склад на временное хранение.

В Липецкой области продолжается борьба с торговлей вне розничных рынков, правда пока на улицах меньше продавцов не становится.

Фото liptorg-cp.ru

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#Нелегальная торговля #нелегалы #проверки

Комментарии (9)

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гость

14 минут назад
как достали эти барыжные рожи,работать хрен кого заставишь
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Елена

24 минуты назад
Всё правильно! Убрать вех торговцев с улиц. Липецк должен быть цивилизованным городом, а не колхозом!!!
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гость

28 минут назад
Кузььья, в детские дома в интернаты
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Не тех проверяете,господа

30 минут назад
Лучше проверяли бы торговые центры,чтобы не получилось как в Кемерово.В торговых центрах больше нарушений,а нелегальная торговцы ещё и помогут полиции,они очень внимательные,не раз убеждаюсь
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Кузььья

36 минут назад
А правда,куда девается изъятый товар?????
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Ольга

51 минуту назад
Кузя, а я и не торгую. Где людям торговать? Мне лично они не мешают, лишь бы после себя убирали мусор.
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Кузя

56 минут назад
Ольга, а ты торгуй где разрешено
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Рома

сегодня, 19:42
Убирают конкурентов чтобы держать высокие цены
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Ольга

сегодня, 19:14
Куда исчезает изъятый товар. Продукты тоже где то хранятся? Это просто грабеж, а не борьба с рынками.
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