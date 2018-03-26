сегодня, 18:54
В Липецке задержали рекордное количество стихийных торговцев, многие продавали пасхальные товары
Предпринимателей ждет штраф, товар отправлен на временное хранение.
Сегодня сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики областной администрации задержали на улицах 22 уличных торговца.
При этом многие продавали товары к Пасхе – искусственные цветы и т.д. Случаи нарушений отмечены на проспекте Победы, площади Мира, улицах Гагарина и Меркулова.
На всех продавцов-нелегалов составили протоколы об административном правонарушении, их ждет штраф. Товары были конфискованы т отправлены на специальный склад на временное хранение.
В Липецкой области продолжается борьба с торговлей вне розничных рынков, правда пока на улицах меньше продавцов не становится.
Фото liptorg-cp.ru
гость
Елена
гость
Не тех проверяете,господа
Кузььья
Ольга
Кузя
Рома
Ольга