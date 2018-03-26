В магазинах Липецкой области все чаще продают просроченное детское питание

В селе Ярлуково о покупателях не заботились совершенно.

Еще один магазин региона попался на том, что пытался продать продукты, опасные для самых важных потребителей – детей.

Просроченное детское питание, в том числе соки и молочные коктейли, обнаружили в магазине в селе Ярлуково Грязинского района. При этом сам магазин принадлежит крупной и известной в регионе торговой сети.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, помимо детского питания здесь продавали просроченную рыбу – сельдь, семгу, нерку и сыр.

Забота о покупателях в этом магазине отсутствовала настолько, что некоторые товары лежали на прилавках даже без ценников.

В итоге материалы переданы в управление Роспотребнадзора, магазину грозит штраф.

Отметим, что за последние 10 дней это, минимум, третий случай торговли в магазинах Липецкой области просроченным питанием для детей.



Фото liptorg-cp.ru

