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В храмах Липецкой области будут поминать погибших в Кемерово

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#Кемерово #трагедия. пожар
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В храмах Липецкой области будут поминать погибших в Кемерово

Во всех храмах Липецкой епархии пройдут заупокойные службы по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерове.

Об этом сообщили представители липецкой митрополии в своем сообществе "ВКонтакте".

"27 марта 2018 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах Русской Православной Церкви пройдут заупокойные службы по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерове. 

Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» началась 25 марта около 17 часов. Поисковая операция на месте пожара, площадь которого составила 1500 кв. м, продолжилась 26 марта. По последним данным, погибли 64 человека, еще 44 пострадали, 16 человек числятся пропавшими без вести. 

«Святейший Патриарх Кирилл скорбит вместе с родственниками и друзьями погибших в пожаре в Кемерове. Сейчас его молитвы о всех невинно погибших, Патриарх молится и о выздоровлении пострадавших, передает свое благословение всем, кто оказывает помощь — медикам, спасателям, неравнодушным людям, по зову сердца принимающим участие в помощи пострадавшим», — сообщил руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков. 

«Сегодня Патриарх совершит панихиду по жертвам трагедии, а во вторник, на третий день трагедии, по его благословению, во всех храмах Русской Церкви пройдут заупокойные службы», — добавил отец Александр. 

«Русская Церковь скорбит вместе со всей страной о погибших и пострадавших в этой чудовищной катастрофе. И, конечно, необходимо самое тщательное и всестороннее расследование причин трагедии, виновные должны понести серьезно наказание», — заключил священник", сообщает Патриархия.ру
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#Кемерово #трагедия. пожар
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Комментарии (2)

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Веня

22 минуты назад
послушайте звонки в Кемерово...поэтому и молчат федеральные каналы...мрази https://www.youtube.com/watch?v=GntkkDqWIyM
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нкгб

33 минуты назад
Невинно УБИЕННЫМ!!! Практически ВСЕ ТРЦ такие же как в Кемерово
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