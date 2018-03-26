На ремонт липецких дорог уходит 40 тонн литого асфальта в сутки

В рамках аварийного ремонта липецких магистралей расходуется от 36 до 40 тонн литой асфальтобетонной смеси в сутки

В условиях перепада температур особенно сложная ситуация сложилась на улицах 50 лет НЛМК, Баумана и Гагарина. Чтобы привести в порядок эти и другие проезжие части ежедневно выходят 3 фрезы и 3 термосбункера. Последние позволяют перевозить и поддерживать необходимую температуру (от 200 до 250 градусов C) литого асфальта, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.