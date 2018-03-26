Общество

сегодня, 17:34

На ремонт липецких дорог уходит 40 тонн литого асфальта в сутки

4 361
#дороги #ремонт
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На ремонт липецких дорог уходит 40 тонн литого асфальта в сутки

В рамках аварийного ремонта липецких магистралей расходуется от 36 до 40 тонн литой асфальтобетонной смеси в сутки

В условиях перепада температур особенно сложная ситуация сложилась на улицах 50 лет НЛМК, Баумана и Гагарина. Чтобы привести в порядок эти и другие проезжие части ежедневно выходят 3 фрезы и 3 термосбункера. Последние позволяют перевозить и поддерживать необходимую температуру (от 200 до 250 градусов C) литого асфальта, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

4 361
#дороги #ремонт
1

Комментарии (4)

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липчанин 1

27 минут назад
"Последние позволяют перевозить и поддерживать необходимую температуру (от 200 до 250 градусов C)" А, куда дели термосбункера, которые поддерживали температуру до 2500 градусов С? В прошлом году в "Город48" об этом писали! И вообще, зачем в лужу и снег укладывать так называемый - литую асфальтобетонную смесь?
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Военный

44 минуты назад
По дорогам Вермахт наступает с хорошей артподготовкой
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Веня

сегодня, 17:51
куда вы его вывозите окоянные...хватит п...ть....сделайте дороги в городе
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как то так

сегодня, 17:48
это у них на бумаги такой расход! в усмани дороги вообще как после бомбежки
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