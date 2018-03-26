Размер потребительского кредита в Липецкой области вырос почти на 23%

На 22,6% вырос за год в Липецкой области средний размер потребительского кредита.

Так, в феврале 2018 года средний размер потребительского кредита в Липецкой области составил 111 910 рублей против 91 246 рублей — в феврале 2017 года. За это время он увеличился на 22,6%, сообщает исследование Национального бюро кредитных историй.

В целом по стране средний размер потребкредита в феврале 2018 года достиг 159,2 тыс. руб., увеличившись на 19,1% по сравнению с февралем 2017 года, хотя количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров выросло всего на 3%.

Самое высокое значение среднего размера потребительского кредита в регионах РФ отмечено в Москве (441,1 тыс. руб.), Московской области (341,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (299,3 тыс. руб.). В свою очередь наименьший средний размер потребкредита был зафиксирован в Ивановской (86,4 тыс. руб.), Архангельской (87,3 тыс. руб.), Белгородской (98,7 тыс. руб.) областях.

Самая серьезная динамика роста - в Санкт-Петербурге (+64,9%), Кировской (+39,1%) и Ленинградской (+38,9%) областях. В то же время в некоторых регионах было отмечено небольшое снижение среднего размера потребкредита, в том числе в Самарской (-0,7%) и Пензенской (-14,6%) областях.