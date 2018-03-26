Общество

30 минут назад

Гидротехническое сооружение водохранилища в Воловском районе отремонтируют

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#водохранилище
Гидротехническое сооружение водохранилища в Воловском районе отремонтируют
Специалисты отдела водопользования и водных объектов и отдела государственного надзора управления экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с представителями организации, выполняющей работы по разработке проектной документации по капитальному ремонту гидротехнического сооружения водохранилища в деревене Самарино Воловского района Липецкой области, в присутствии главы администрации сельского поселения Липовский сельсовет выполнили обследование гидротехнического сооружения водоема. 

Гидротехническое сооружение находится в областной собственности в оперативном управлении ОКУ «Гидротехнические комплексы». Состояние гидротехнического сооружения оценивается как ограниченно работоспособное и требует проведения капитального ремонта.

В результате проведенного обследования намечены мероприятия, необходимые для приведения гидротехнического сооружения в безопасное техническое состояние, а именно капитальный ремонт плотины, водосбросного сооружения, донного водовыпуска. После проведенного обследования начаты работы по выполнению инженерных изысканий, необходимых для разработки проектной документации, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области. 

Фото: ekolip.ru

1 156
#водохранилище

Комментарии (1)

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Марина

18 минут назад
Какая важная новость! Причём для всех!
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