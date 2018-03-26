Общество

38 минут назад

В Липецке сегодня сдавали ЕГЭ 32 человека

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#ЕГЭ #образование
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Состоялись экзамены по истории и химии.

Сегодня прошли ЕГЭ в досрочный по истории и химии. Экзамен по истории сдавали 15 человек, по химии – 17.

Как сообщает пресс-служба Управления образования и науки Липецкой области, экзамены прошли в штатном режиме. Печать и сканирование контрольно-измерительных материалов в ППЭ Липецкой области прошло вовремя и без сбоев. Система онлайн-видеонаблюдения в аудиториях работала в штатном режиме. В ситуационно-информационном центре управления образования и науки Липецкой области также велось онлайн наблюдение за ходом проведения экзамена. На всех пунктах проведения экзамена присутствовали сотрудники МВД и медицинские работники. Экзамен прошел без технических и технологических сбоев. За ходом проведения экзамена наблюдали один общественный наблюдатель.

На выполнение работы по истории дается отводится 3 часа 55 минут. На выполнение работы по химии дается отводится 3 часа 30 минут. Дата объявления результатов экзамена по истории и химии - не позднее 10 апреля.

Следующий ЕГЭ в досрочный период пройдет 28 марта. Экзамен пройдет по устной части иностранных языков. Его планируют сдавать 11 человек. На выполнение устной части ЕГЭ по иностранным языкам отводится по 15 минут на каждого участника.

Второй день сдачи устной части ЕГЭ в досрочный период иностранным языкам пройдет 2 апреля. Дата объявления результатов ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть) - не позднее 11 апреля.
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#ЕГЭ #образование
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