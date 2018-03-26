Здоровье

53 минуты назад

По области карантин объявлен в 16 школах

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#грипп #ОРВИ #карантин
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За неделю зарегистрировано 9311 случаев ОРВИ и гриппа.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в настоящее время на территории Липецка отмечается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ умеренной интенсивности.

По данным мониторинга за посещаемостью образовательных организаций в связи с отсутствием учащихся по причине ОРВИ, частично приостановлены занятия в 34 классах 16 школ области.
424
#грипп #ОРВИ #карантин
1

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