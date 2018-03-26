По области карантин объявлен в 16 школах

За неделю зарегистрировано 9311 случаев ОРВИ и гриппа.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в настоящее время на территории Липецка отмечается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ умеренной интенсивности.



По данным мониторинга за посещаемостью образовательных организаций в связи с отсутствием учащихся по причине ОРВИ, частично приостановлены занятия в 34 классах 16 школ области.