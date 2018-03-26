В Липецке паводок прогнозируют на пяти улицах

Идет подготовка к пропуску весенних вод.

В Советском округе активно идет подготовка к весеннему паводку. Сотрудниками управления Советским округом ведется постоянный мониторинг уровня воды в реке Липовка. Помимо этого, идет работа с населением по вопросам вывоза вещей, эвакуации в пункты временного размещения. Каждому домовладельцу выдана памятка со всеми необходимыми номерами телефонов экстренных служб.



Наибольшая вероятность подтопления наблюдается по-прежнему по улицам Большие ключи, Каменный Лог, Калинина, Радиаторная, Скороходова, сообщает администрация Липецка.