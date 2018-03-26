Неизвестный зверь разорвал в клочья косулю в Липецкой области

Местные жители грешат на волка, но охотоведы думают на собак

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка, которая прислала фотографию останков косули.

«24 марта в лесу, недалеко от пансионата "Лесная сказка" (за усманской трассой, вдоль лыжни) была обнаружена загрызенная косуля, ее вид был ужасен, хребет был перегрызен пополам, ноги и другие останки валялись неподалеку. Смогла сделать всего одно фото, было очень страшно там находиться. Неужели тамбовские волки добрались и до Липецка?», написала она.

- Вряд ли волк. Здесь я их не видел ни разу, - сообщил GOROD48 охотовед, ответственный за грязинский участок Алексей Гапонов. – Скорее всего, это собаки. Но, в любом случае, за сигнал липчанке спасибо. Информацию проверим, следы изучим, меры, если нужно будет, примем.

То, что это дело клыков собак, уверен и начальник управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Николай Австриевских.

- Этой зимой в лесах региона мы отстрелили 7 волков, осталось, по нашим подсчетам – 3 особи. Но все они – заходят к нам из тамбовского и воронежского заказников, и находятся в тех пределах. В указанный липчанкой район волки не добирались ни разу. Скорее всего косулю загрызли собаки. Их в районе Сухоборья – много. Липчане привозят летом собак на дачи, а потом бросают. Собаки сбиваются в стаи, и, бывает, лютуют. Поголовье же косуль тоже стремительно растет. И они становятся легкой добычей для собак, - сообщил Александр Австриевских.