Общество
сегодня, 15:55
Часть Сокола стала инвестиционной площадкой
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Ее хотят развивать в плане строительства.
В департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Липецка определен перечень ключевых инвестиционных площадок для освоения объектами жилищного строительства, общественного назначения, а также для производственных объектов.
Для инвестирования предлагаются различные районы города. так для жилищного строительства - это район улицы Интернациональной, квартал, ограниченный улицами Гагарина-Качалова-Попова-Нестерова, район улиц Фрунзе, Радиаторной и Калинина, а также квартал, ограниченный улицами Ушинского и Северная и площадьми Заводской и Константиновой на Соколе.
Полный перечень площадок инвестирования размещен на сайте администрации Липецка.
Для инвестирования предлагаются различные районы города. так для жилищного строительства - это район улицы Интернациональной, квартал, ограниченный улицами Гагарина-Качалова-Попова-Нестерова, район улиц Фрунзе, Радиаторной и Калинина, а также квартал, ограниченный улицами Ушинского и Северная и площадьми Заводской и Константиновой на Соколе.
Полный перечень площадок инвестирования размещен на сайте администрации Липецка.
2 1065
Чиновник
мистер