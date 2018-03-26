Общество

сегодня, 15:55

Часть Сокола стала инвестиционной площадкой

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#инвестиция #строительство
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Часть Сокола стала инвестиционной площадкой

Ее хотят развивать в плане строительства.

В департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Липецка определен перечень ключевых инвестиционных площадок для освоения объектами жилищного строительства, общественного назначения, а также для производственных объектов.

Для инвестирования предлагаются различные районы города. так для жилищного строительства - это район улицы Интернациональной, квартал, ограниченный улицами Гагарина-Качалова-Попова-Нестерова, район улиц Фрунзе, Радиаторной и Калинина, а также квартал, ограниченный улицами Ушинского и Северная и площадьми Заводской и Константиновой на Соколе.

Полный перечень площадок инвестирования размещен на сайте администрации Липецка.
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#инвестиция #строительство
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Комментарии (2)

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Чиновник

сегодня, 16:16
Отличное предложение, но нет. В офшоре деньги целее будут :)
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мистер

сегодня, 16:11
....КРАСИВО.....чем-то похоже на Уганду..
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