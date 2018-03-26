Общество
сегодня, 15:45
Предпасхальная ярмарка в Липецке перенесена в другое место
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В связи с ремонтом Петровского моста она пройдёт на улице Ленина.
Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка сообщил о переносе с уже привычного горожанам места, с улицы Первомайской, ярмарки в иное место.
- В связи с ремонтом Петровского моста мы перенесем предпасхальную ярмарку на улицу Ленина. Потому что улица Первомайская пользуется спросом у автомобилистов, которые пользуются Петровским мостом, - сказал мэр.
- В связи с ремонтом Петровского моста мы перенесем предпасхальную ярмарку на улицу Ленина. Потому что улица Первомайская пользуется спросом у автомобилистов, которые пользуются Петровским мостом, - сказал мэр.
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