Предпасхальная ярмарка в Липецке перенесена в другое место

В связи с ремонтом Петровского моста она пройдёт на улице Ленина.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка сообщил о переносе с уже привычного горожанам места, с улицы Первомайской, ярмарки в иное место.



- В связи с ремонтом Петровского моста мы перенесем предпасхальную ярмарку на улицу Ленина. Потому что улица Первомайская пользуется спросом у автомобилистов, которые пользуются Петровским мостом, - сказал мэр.

