Общество

сегодня, 15:45

Предпасхальная ярмарка в Липецке перенесена в другое место

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#Ярмарка
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Предпасхальная ярмарка в Липецке перенесена в другое место

В связи с ремонтом Петровского моста она пройдёт на улице Ленина.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка сообщил о переносе с уже привычного горожанам места, с улицы Первомайской, ярмарки в иное место.

- В связи с ремонтом Петровского моста мы перенесем предпасхальную ярмарку на улицу Ленина. Потому что улица Первомайская пользуется спросом у автомобилистов, которые пользуются Петровским мостом, - сказал мэр.
1310
#Ярмарка
3

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