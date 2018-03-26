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Ельчанка продолжит борьбу за сердце Егора Крида

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#Ольга Ломакина #Егор Крид #Холостяк
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Ельчанка продолжит борьбу за сердце Егора Крида

Хотя девушка и была готова поехать домой.

23-летняя модель и актриса родом из Ельца Ольга Ломакина прлдолжит борьбу за сердце главного героя шестого сезона шоу «Холостяк» певца Егора Крида. Несмотря на то, что девушка еще не побывали ни на романтическом, ни на групповом свидании с Кридом, Егор вручил Ольге розу — пропуск в четвертый туп шоу «Холостяк».

Перед «Церемонией роз» участницы шоу, а среди конкуренток ельчанки — модели, телеведущая, актрисы, хореограф, ветеринар и даже домохозяйка, записали обращения к главному «Холостяку». Ольга Ломакина пожелала Егору не делать ошибок и принять правильное решение, а также сказала, что несмотря на то, что она практически не общалась с главным героем, ей бы не хотелось прощаться. В финале выпуска Ольга призналась, что морально уже была готова собирать вещи и уезжать из Испании, где прошлой осенью проходили съемки, домой. Девушка получила свои розу девятой из 14-ти претенденток на цветок.

По правилам проекта каждую неделю одна из участниц покидает телеплощадку. Крид голосует за тех, кто останется на проекте, розами, та молодая особа, которая не получила заветный цветок, автоматически считается проигравшей и удаляется с проекта.

23-летняя уроженка Липецкой области Ольга Ломакина — фотомодель и актриса. Еще в детстве она с удовольствием выступала на семейных вечерах, читая близким стихи. Карьеру артистки Ольга начала в 2012 году. Девушка была задействована в эпизодах сериалов «Кухня» и «Крыша мира». Интересно, что Ольгу можно увидеть в рекламе вместе с Егором Кридом — в прошлом году они рекламировали смартфон.

Фото: Instagram.com
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#Ольга Ломакина #Егор Крид #Холостяк
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