Общество

сегодня, 14:33

Тулякам не понравилась елецкая кукуруза

6 493
#россельхознадзор
Тулякам не понравилась елецкая кукуруза

Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям при проведении контрольно-надзорных мероприятий был установлен факт неизвещения о поступлении подкарантинной продукции в адрес ООО «Эталон», расположенного в Тульской области, Плавском районе. 

Организация своевременно не известила Управление о прибытии подкарантинной продукции (зерно кукурузы продовольственной – 40 тонн), поступившей из карантинной фитосанитарной зоны (Липецкая область, Елецкий район) в сопровождении карантинного сертификата для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора), что является нарушением Федерального закона «О карантине растений». 

Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) направлен на выявление карантинных объектов (карантинных вредных организмов) и осуществляется в целях предотвращения заноса и распространения карантинных объектов (карантинных вредных организмов) при перемещении покарантинной продукции по территории РФ. Зерно кукурузы продовольственной является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска, согласно Перечню подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору). 

Управлением в отношении ООО «Эталон» был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ. Материалы дела переданы в мировой суд по подведомственности для принятия решения, сообщает Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской области.

Фото: ecociroed.ru
6 493
#россельхознадзор

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Горожанин

17 минут назад
Кукуруза понравилась, йоптыть !
ответить

На понравилась

29 минут назад
Гы Гы, ржу до мочеиспускания...)))!!!!
ответить

У Ивана Кузина большая кукурузина

40 минут назад
Нельзя городу48 говорить про их безграмотность! Сразу заблокируют!
ответить

учите русский

47 минут назад
"Тулякам на понравилось елецкая кукуруза"... кукуруза женского рода. (она - кукуруза), а вы, бездари от Город48, сделали её средним родом...
ответить

Н

55 минут назад
Да,да....тоже самое хотела написать. Из какого аула спустился Ваш корреспондент?
ответить

Ворчун

56 минут назад
Офигеть заголовок! Грамотеи!
ответить

Еще в рубрике

Липчанка претендует на престижные литературные премии
#премия #литература #Ксения Подольская
1
Липчанка претендует на престижные литературные премии

43 минуты назад

Общество
В Липецке запретили строить два элитных дома
#разрешение #публичные слушания
3
В Липецке запретили строить два элитных дома

сегодня, 14:14

Общество
«Уютерру» пустят с молотка за 95 млн рублей
#Уютерра #банкротство #аукцион
5
«Уютерру» пустят с молотка за 95 млн рублей

сегодня, 13:57

Общество
Липецкая школа попала в «Лигу школьных волонтёрских отрядов»
#волонтерство
Липецкая школа попала в «Лигу школьных волонтёрских отрядов»

сегодня, 13:32

Общество
Для освобождающихся из мест заключения провели ярмарку вакансий
#УФСИН #ярмарка #вакансии
2
Для освобождающихся из мест заключения провели ярмарку вакансий

сегодня, 12:29

Общество
У сирот в Липецкой области появятся наставники
#опека #наставничество
3
У сирот в Липецкой области появятся наставники

сегодня, 12:23

Общество