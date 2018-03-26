сегодня, 14:33
Тулякам не понравилась елецкая кукуруза
Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям при проведении контрольно-надзорных мероприятий был установлен факт неизвещения о поступлении подкарантинной продукции в адрес ООО «Эталон», расположенного в Тульской области, Плавском районе.
Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) направлен на выявление карантинных объектов (карантинных вредных организмов) и осуществляется в целях предотвращения заноса и распространения карантинных объектов (карантинных вредных организмов) при перемещении покарантинной продукции по территории РФ. Зерно кукурузы продовольственной является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска, согласно Перечню подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору).
Управлением в отношении ООО «Эталон» был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ. Материалы дела переданы в мировой суд по подведомственности для принятия решения, сообщает Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской области.
Фото: ecociroed.ru
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