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Весна никак не закрепит позиции: температура в Липецкой области холоднее нормы на 6 градусов

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Весна никак не закрепит позиции: температура в Липецкой области холоднее нормы на 6 градусов

В ближайшие трое суток с приближением атмосферных фронтов южного циклона, центр которого будет проходить юго-восточнее Центрального федерального округа, в Липецкой области местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а 28-29 марта - в виде снега. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-5 градусов мороза, что на 3-6 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие снег, мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью -3 -8 градусов, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла. 

Самым теплым 27 марта в Липецке был в 1983 году: +15, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1969 году — 18 градусов мороза.

 

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