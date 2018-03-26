В Липецке запретили строить два элитных дома

Комиссия отклонила заявки.

Комиссия по землепользованию и застройке Липецка через публичные слушания рассмотрела ряд заявлений на одобрение отклонений от предельных параметров разрешенного строительства. Всего на слушания было вынесено 17 вопросов.



В ходе рассмотрения заявок и приема претензий от заинтересованных сторон комиссия рекомендовала главе Липецка отклонить документы пяти объектов, в их числе — проекты точечной застройки. Это многоэтажка с подземной автостоянкой на улице Депутатская и 26-этажный дом на Индустриальной. Причинами отказа в обоих случаях стали отсутствие проекта планировки и межевания территории. Кроме того, комиссия отклонила заявки на реконструкцию частных домов на проезде Потапова и улице Кочетова, на строительство многоквартирного малоэтажного дома на Фабрициуса из-за градостроительных нарушений.



Вместе с этим специалисты одобрили строительство частного дома в СНТ «Цементник», реконструкции домов на улице Зареченской, в переулке Малый, улицах Урицкого, Известковой, боксовых гаражей и склада на Исполкомовской, строительство магазина в два этажа на Волгоградской, 17, появление на площади Плеханова,1, пункта общественного питания, реконструкцию магазина на Неделина, 3.