Общество

сегодня, 14:14

В Липецке запретили строить два элитных дома

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#разрешение #публичные слушания
В Липецке запретили строить два элитных дома

Комиссия отклонила заявки.

Комиссия по землепользованию и застройке Липецка через публичные слушания рассмотрела ряд заявлений на одобрение отклонений от предельных параметров разрешенного строительства. Всего на слушания было вынесено 17 вопросов.

В ходе рассмотрения заявок и приема претензий от заинтересованных сторон комиссия рекомендовала главе Липецка отклонить документы пяти объектов, в их числе — проекты точечной застройки. Это многоэтажка с подземной автостоянкой на улице Депутатская и 26-этажный дом на Индустриальной. Причинами отказа в обоих случаях стали отсутствие проекта планировки и межевания территории. Кроме того, комиссия отклонила заявки на реконструкцию частных домов на проезде Потапова и улице Кочетова, на строительство многоквартирного малоэтажного дома на Фабрициуса из-за градостроительных нарушений.

Вместе с этим специалисты одобрили строительство частного дома в СНТ «Цементник», реконструкции домов на улице Зареченской, в переулке Малый, улицах Урицкого, Известковой, боксовых гаражей и склада на Исполкомовской, строительство магазина в два этажа на Волгоградской, 17, появление на площади Плеханова,1, пункта общественного питания, реконструкцию магазина на Неделина, 3.
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#разрешение #публичные слушания

Комментарии (3)

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Елена

14 минут назад
А что все молчат про дом на ул. Калинина. Нарушение за нарушением. В соседнем доме по ул. Скорозодова регулярно отключают то свет, то воду. Около дома на ул. Калинина абсолютно нет придомовой территории, а в рекламего на фото и видео придомовая территория соседнего дома. Беспредел! !!!
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Коля

48 минут назад
Какие могут быть ЭЛИТНЫЕ дома на Диком ( Индустриальная и Депутатская)? )))) Элитые дома для гопников?
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Липчанин

сегодня, 14:39
Что толку от Ваших запретов? Года не прошло как на ул. Ю.Смирнова запретили многоквартирный дом стоить, так сейчас 3 этаж достраивают... Что толку от Ваших запретов, никто на них внимания не обращает.
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