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30 минут назад

Послов РФ в Латвии, Литве и Эстонии вызвали в МИДы республик‍

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#Россия #Латвия #Литва #Эстония #послы #дело Скрипаля
Послов РФ в Латвии, Литве и Эстонии вызвали в МИДы республик‍

Послы России в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в МИДы этих балтийских республик.

Послы России в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в понедельник в МИД этих балтийских республик, - сообщили ТАСС дипломатические источники.

Посол России Евгений Лукьянов вызван в МИД в 15:00 по времени Риги (совпадает с московским). Позднее в понедельник посол проведет пресс-конференцию.

Российский посол в Эстонии Александр Петров вызван в МИД страны в 15:00 по времени Таллина (также совпадает с московским временем), - сообщили источники в посольстве РФ в этой республике. В МИД Эстонии эту информацию комментировать отказались. Как сообщили источники в посольстве РФ в Литве, посол России Александр Удальцов вызван в понедельник в МИД этой страны.

На встрече в Брюсселе на прошлой неделе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как рассказал ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также намерен последовать примеру Великобритании и рассматривает возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников.

По данным источника, пока менее половины стран - членов ЕС готовы пойти на такие меры. В их числе Польша, Франция и три прибалтийские республики.
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#Россия #Латвия #Литва #Эстония #послы #дело Скрипаля

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