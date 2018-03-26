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34 минуты назад
Скончался Сергей Мавроди
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В Москве в возрасте 62 лет скончался организатор финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.
В Москве на 63-м году жизни скончался известный бизнесмен Сергей Мавроди, - пишет "Московский комсомолец".
Накануне в районе 1.00 Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему "скорую" - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.
Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось — сегодня утром он скончался.
Мавроди прославился организацией крупнейшей финансовой пирамиды "МММ".
Накануне в районе 1.00 Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему "скорую" - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.
Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось — сегодня утром он скончался.
Мавроди прославился организацией крупнейшей финансовой пирамиды "МММ".
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