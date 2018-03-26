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39 минут назад

Британские СМИ сообщили о «тайной встрече» Скрипаля перед покушением

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#Дело Скрипаля #Британия #СМИ #встреча
Британские СМИ сообщили о «тайной встрече» Скрипаля перед покушением

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день покушения в британском Солсбери могли присутствовать на тайной встрече, так как приемники GPS на их телефонах в этот день были отключены несколько часов, - сообщает таблоид Sun со ссылкой на источник.

Специалисты, расследующие ЧП, не исключают, что телефоны Скрипаля и его дочери были выключены на протяжении практически четырех часов, и потому не принимали сигнал GPS, отмечает издание.

"Самое убедительное объяснение — то, что их телефоны были выключены утром того дня, когда они стали объектом нападения… Наиболее вероятной причиной (этого) может быть то, что они собирались с кем-то встретиться и хотели остаться вне поле зрения. Это соответствует тем методам работы, которые использовал Скрипаль, когда был разведчиком", — сказал собеседник издания.

Официальных подтверждений этой информации нет.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны, - передает РИА-Новости.

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#Дело Скрипаля #Британия #СМИ #встреча

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