На выставке в Липецке украли 1 млн 700 тысяч рублей

На выставку в Липецке выделили 2 млн рублей. Уложились же организаторы в 300 тысяч. 1 млн 700 тысяч ушлые работники сферы образования из Воронежа положили себе в карман.

Центральным районным судом Воронежа с участием представителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении 48-летней Светланы Шове и 43-летнего Вячеслава Почитаева. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества в особо крупном размере) и ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).



Как установлено судом, в 2015 году, занимая должности проректоров Федеральной государственной бюджетной образовательной организации высшего образования «Воронежская государственная академия искусств» Шове и Почитаев, используя свое служебное положение, подыскивали индивидуальных предпринимателей, с которыми заключали фиктивные гражданско-правовые договоры на выполнение работ и оказание услуг, перечисляя на их счета денежные средства государственной субсидии с целью их обналичивания и дальнейшего присвоения, причинив ущерб государству на сумму более 1 млн.700 тыс. рублей.

Как уже не раз сообщалось ранее в СМИ, работники указанного учреждения, провели в Липецке выставку, которая обошлась организаторам в 300 тысяч рублей, оформив по документом сумму в 2 млн рублей. Разницу они положили себе в карман.

В ходе следствия обвиняемые полностью возместили причиненный ущерб.

Приговором суда Шове назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, Почитаеву - 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней, сообщает прокуратура Воронежской области.