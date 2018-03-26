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54 минуты назад
В Липецкой области прошли чтения посвященные новомученикам российским
В школе №2 города Лебедяни прошли краеведческие чтения, посвященные новомученикам и исповедникам Российским.
Руководитель НОУ «Перспектива» Мальцева Татьяна Николаевна рассказала о нравственном значении подвига новомучеников и исповедников Российских. На чтениях юные исследователи представили доклады о святых. Воронина Ксения, ученица 8 класса, рассказала о священнике Покровского храма Голубеве Иване Васильевиче, пострадавшем за веру в годы советской власти. Кулагина Анна познакомила присутствующих с подвигом священномученика Тихона и исповедницы Хионии Архангельских. Косинова Анастасия, ученица 5 класса, рассказала о жизненном подвиге Натальи Ульяновой.
Обучающиеся увидели фильм о месте казни заключенных в Дубовке. На чтениях присутствовал помощник благочинного по образованию в Лебедянском благочинии, настоятель храма Святой Троицы с. Куймань иерей Вадим Пупынин. Батюшка рассказал о важности изучения подвига новомучеников Церкви Русской XX века, сообщили в Елецкой епархии.
Фото: arseniev-eparhia.ru
Обучающиеся увидели фильм о месте казни заключенных в Дубовке. На чтениях присутствовал помощник благочинного по образованию в Лебедянском благочинии, настоятель храма Святой Троицы с. Куймань иерей Вадим Пупынин. Батюшка рассказал о важности изучения подвига новомучеников Церкви Русской XX века, сообщили в Елецкой епархии.
Фото: arseniev-eparhia.ru