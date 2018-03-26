Происшествия

54 минуты назад

В Липецкой области прошли чтения посвященные новомученикам российским

192
В Липецкой области прошли чтения посвященные новомученикам российским

В школе №2 города Лебедяни прошли краеведческие чтения, посвященные новомученикам и исповедникам Российским.


Руководитель НОУ «Перспектива» Мальцева Татьяна Николаевна рассказала о нравственном значении подвига новомучеников и исповедников Российских. На чтениях юные исследователи представили доклады о святых. Воронина Ксения, ученица 8 класса, рассказала о священнике Покровского храма Голубеве Иване Васильевиче, пострадавшем за веру в годы советской власти. Кулагина Анна познакомила присутствующих с подвигом священномученика Тихона и исповедницы Хионии Архангельских. Косинова Анастасия, ученица 5 класса, рассказала о жизненном подвиге Натальи Ульяновой.

Обучающиеся увидели фильм о месте казни заключенных в Дубовке. На чтениях присутствовал помощник благочинного по образованию в Лебедянском благочинии, настоятель храма Святой Троицы с. Куймань иерей Вадим Пупынин. Батюшка рассказал о важности изучения подвига новомучеников Церкви Русской XX века, сообщили в Елецкой епархии.

Фото: arseniev-eparhia.ru
192

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На выставке в Липецке украли 1 млн 700 тысяч рублей
2
На выставке в Липецке украли 1 млн 700 тысяч рублей

40 минут назад

Происшествия
Сотрудники ИК№6 предотвратили переброс запрещенных предметов на территорию колонии
3
Сотрудники ИК№6 предотвратили переброс запрещенных предметов на территорию колонии

59 минут назад

Происшествия
Липчанин задолжал 800 тысяч рублей своему сыну-подростку
#алименты
1
Липчанин задолжал 800 тысяч рублей своему сыну-подростку

сегодня, 12:34

Происшествия
Расследование в отношении сотрудников УГИБДД УМВД России под контролем Следственного Комитета
#задержание #следствие
27
Расследование в отношении сотрудников УГИБДД УМВД России под контролем Следственного Комитета

сегодня, 12:15

Происшествия
В УМВД России по Липецкой области официально подтвердили задержание сотрудников МРЭО УГИБДД
#задержание #следствие
11
В УМВД России по Липецкой области официально подтвердили задержание сотрудников МРЭО УГИБДД

сегодня, 11:55

Происшествия
В Липецке задержали троих офицеров полиции
#коррупция #МРЭО
49
В Липецке задержали троих офицеров полиции

сегодня, 11:20

Происшествия