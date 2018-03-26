Происшествия

сегодня, 12:59

Сотрудники ИК№6 предотвратили переброс запрещенных предметов на территорию колонии

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Сотрудники ИК№6 предотвратили переброс запрещенных предметов на территорию колонии

Рядом с территорией исправительного учреждения сотрудниками оперативной службы был задержан гражданин, у которого при досмотре были обнаружены и изъяты свертки, перемотанные скотчем, в которых находились сотовые телефоны, зарядные устройства и пластиковая бутылка объёмом 0,5 литров с жидкостью неизвестного происхождения с характерным запахом спирта.

Материалы по этому факту направлены суд для привлечения данного гражданина к административной ответственности по статье 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

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Комментарии (3)

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г елик

8 минут назад
Зачем переброс любой вертухай за лаве пронесет
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?

25 минут назад
а че не смартфоны????девочек посмотреть ,в контакте посидеть
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гость

48 минут назад
Всё это лажа,сейчас этим никто не занимается.это ментовской прогон
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