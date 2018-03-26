Сотрудники ИК№6 предотвратили переброс запрещенных предметов на территорию колонии

Рядом с территорией исправительного учреждения сотрудниками оперативной службы был задержан гражданин, у которого при досмотре были обнаружены и изъяты свертки, перемотанные скотчем, в которых находились сотовые телефоны, зарядные устройства и пластиковая бутылка объёмом 0,5 литров с жидкостью неизвестного происхождения с характерным запахом спирта.

Материалы по этому факту направлены суд для привлечения данного гражданина к административной ответственности по статье 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.