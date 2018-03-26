Посольство России отреагировало на возможную высылку дипломатов из США‍

Российские дипломаты отмечают, что у Белого дома еще есть время, чтобы "сохранить оставшийся позитив" в отношениях с Москвой. Вашингтон должен "мудро" повлиять на Лондон в ситуации с отравлением Скрипаля - с таким заявлением выступило посольство России в США.





"Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях. Отношения России и США - более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов", - отметили в российской дипмиссии.



"В последние дни в американских СМИ, явно с подачи русофобских кругов вашингтонского истеблишмента, развязана очередная громкая антироссийская кампания, - указывается в комментарии. - Без единого факта утверждается, что за отравлением бывшего британского агента Сергея Скрипаля (осужден в Москве на 13 лет, отсидел 5 лет, с 2010 года живет в Англии) и его дочери Юлии, российских граждан, стоит Москва. Еще до завершения анализов, которые должна сделать профильная международная организация - ОЗХО, вся вина возложена на нас".



"И этот абсурд мало кого здесь настораживает. Более того, Москву предлагают наказать, - заметило посольство. - Сейчас важно спокойно, профессионально разобраться в трагедии, выработать совместные меры, чтобы подобное больше не повторилось".



"В нынешней ситуации видим уникальную для вашингтонской администрации - как главного союзника Даунинг-стрит - возможность. В эти дни младшему партнеру как никогда необходимо из-за океана внушение и помощь, основанные на мудрой сдержанности", - говорится в комментарии. "Мы уже не раз доказывали, что на любые выпады ответим той же монетой. Любые советы "наказать Россию" - предложения нанести как минимум этот же урон самим себе", - отметили в посольстве, передает Администрация президента США Дональда Трампа еще может предотвратить негативные последствия для российско-американских отношений дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом в воскресенье сообщили в посольстве РФ в США."Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях. Отношения России и США - более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов", - отметили в российской дипмиссии."В последние дни в американских СМИ, явно с подачи русофобских кругов вашингтонского истеблишмента, развязана очередная громкая антироссийская кампания, - указывается в комментарии. - Без единого факта утверждается, что за отравлением бывшего британского агента Сергея Скрипаля (осужден в Москве на 13 лет, отсидел 5 лет, с 2010 года живет в Англии) и его дочери Юлии, российских граждан, стоит Москва. Еще до завершения анализов, которые должна сделать профильная международная организация - ОЗХО, вся вина возложена на нас"."И этот абсурд мало кого здесь настораживает. Более того, Москву предлагают наказать, - заметило посольство. - Сейчас важно спокойно, профессионально разобраться в трагедии, выработать совместные меры, чтобы подобное больше не повторилось"."В нынешней ситуации видим уникальную для вашингтонской администрации - как главного союзника Даунинг-стрит - возможность. В эти дни младшему партнеру как никогда необходимо из-за океана внушение и помощь, основанные на мудрой сдержанности", - говорится в комментарии. "Мы уже не раз доказывали, что на любые выпады ответим той же монетой. Любые советы "наказать Россию" - предложения нанести как минимум этот же урон самим себе", - отметили в посольстве, передает ТАСС