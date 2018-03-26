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сегодня, 11:55

В УМВД России по Липецкой области официально подтвердили задержание сотрудников МРЭО УГИБДД

11 3307
#задержание #следствие
3
В УМВД России по Липецкой области официально подтвердили задержание сотрудников МРЭО УГИБДД

По материалам ОРЧ СБ УМВД и УФСБ России по Липецкой области установлены факты нарушения законности со стороны трех сотрудников МРЭО УГИБДД УМВД России по Липецкой области. 

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по версии правоохранителей в марте 2018 года сотрудниками была организована выдача гражданину водительского удостоверения Российской Федерации установленного образца в МРЭО УГИБДД России по Липецкой области без фактического обучения в автошколе и надлежащей сдачи экзаменационных испытаний.  

 По данному факту в УМВД России по Липецкой области назначено проведение служебной проверки. Виновные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а ряд их руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

 

11 3307
#задержание #следствие
3

Комментарии (11)

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бомж с дробовиком

6 минут назад
Скоро я буду чинить правосудие
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А где

8 минут назад
Они офицеры в гаи.Там одни счетоводы и банкиры.
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Вихлюн

11 минут назад
Любопытный, согласно офицерской этики они должны не уйти, а застрелиться!
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Любопытный

25 минут назад
Полностью согласен с ТТ! Показуха! Пытаются показать, что силовые структуры на чеку. Ну а если дальше крутить, то начальник областного ГИБДД и его замы, согласно офицерской, этике должны добровольно уйти в отставку!
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евген

29 минут назад
преступление века
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я

39 минут назад
Все там повязано и откаты шли кому надо. без согласования с руководством ничего не делается.то же твориться и в районах в лебедяни сотрудники мрэо занимаются перекупом. личные машины меняются как перчатки а собственная безопасность от них кормится это и дураку понятно.
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Насмешили!

39 минут назад
Это как межконтинентальной баллистической ракетой шарахнуть по норке с сусликом.
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ох да

сегодня, 12:51
да они все там этим кормятся, это просто официальный повод скинуть одни морды что бы пртолкнуть свои морды)
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Лётчик Гастелло

сегодня, 12:41
Всё будет по старому но с новыми лицами
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тт

сегодня, 12:41
"сотрудниками была организована выдача гражданину водительского удостоверения без надлежащей сдачи экзаменационных испытаний. " Всего лишь.И по этой причине - по версии УМВД- этим занимается ФСБ , а не собственная служба безопасности. Ну ,а как иначе- это ведь страшная угроза для национальной безопасности.
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