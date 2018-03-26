В УМВД России по Липецкой области официально подтвердили задержание сотрудников МРЭО УГИБДД

По материалам ОРЧ СБ УМВД и УФСБ России по Липецкой области установлены факты нарушения законности со стороны трех сотрудников МРЭО УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по версии правоохранителей в марте 2018 года сотрудниками была организована выдача гражданину водительского удостоверения Российской Федерации установленного образца в МРЭО УГИБДД России по Липецкой области без фактического обучения в автошколе и надлежащей сдачи экзаменационных испытаний.

По данному факту в УМВД России по Липецкой области назначено проведение служебной проверки. Виновные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а ряд их руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.