Липчанам надо регистрировать за собой места стоянки автомобилей

Пока в собственность получены всего 100 машино-мест.

По данным на начало года, в едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о порядка 100 машино-мест из Липецкой области, сообщает официальная группа филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Липецкой области. В региональную Кадастровую палату поступают многочисленные вопросы от липчан о порядке оформления машино-мест.



Начиная с 1 января 2017 года машино – места в подземных автостоянках и многоэтажных паркингах стали объектами недвижимости, то есть появилась возможность оформить их в собственность, а, значит, продавать, подарить, заложить, сдать в аренду. Машино-место – это предназначенная исключительно для размещения транспортного средства часть здания или сооружения, которая может быть не ограничена либо частично ограничена строительной конструкцией, например, стеной, перегородкой. Границы машино-мест, которые не ограничены строительной или иной ограждающей конструкцией, должны быть обозначены разметкой, например, краской или наклейками.



Чтобы машино-место стало полноценным объектом недвижимости, необходимо обязательно поставить его на кадастровый учет с описанием его границ в здании или сооружении. Постановка на кадастровый учет машино-мест, как и иных объектов недвижимости, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».