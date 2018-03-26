Школы Липецка примут около 6 000 первоклашек

Уже подано 1 500 заявлений.

С 1 февраля в Липецке начат прием заявлений для обучения в 1-ых классах городских школ в 2018-2019 годах. Как сообщил председатель департамента образования администрации Липецка Александр Мочалов, прогнозируется примерно 6 000 первоклашек. В прошлом году было принято 6 180 заявлений. Сейчас в первые классы зачислены уже 1,5 тысячи детей.



Прием заявлений для граждан, зарегистрированных на территории, за которой департаментом образования закреплено общеобразовательное учреждение, завершится к 1 июля. Если родители хотят отдать ребенка в другую школу, то прием заявлений от семей начнется 1 июля и продлится до заполнения классов, но завершится не позднее 5 сентября.



Данные о наличии свободных мест в школах появятся на сайтах школ к 1 июля.