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Украина не высылает российских дипломатов из-за возможных зеркальных мер
Украина не высылает российских дипломатов из страны, так как это вызовет зеркальный ответ.
Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко пояснила, почему из страны не высылаются российские дипломаты, как того от Украины требуют западные спонсоры. По ее словам, в Киеве опасаются ответных зеркальных действий. Об этом Геращенко написала в своем Facebook.
Геращенко, в частности, напомнила критикам из числа своих подписчиков ультра-патриотов, что дипломатические отношения между Россией и Украиной и без того по украинской инициативе сведены к минимуму. Однако, если оставшиеся в Киеве российские дипломаты - "несколько атташе и консулов" - будут высланы, то Украина, после ответной высылки всех украинских представителей, якобы лишится возможности поддерживать своих "политзаключенных".
Заметим, что такое объяснение вряд ли удовлетворит западных кураторов киевского режима, подталкивающих его к разрыву двусторонних отношений в связи с "делом Скрипаля". Ранее, к слову, в ЕС критиковали Киев из-за того, что он сам долго не присоединялся к антироссийским санкциям, из-за него и ради него инициированным, - пишет "Российская газета".
Геращенко, в частности, напомнила критикам из числа своих подписчиков ультра-патриотов, что дипломатические отношения между Россией и Украиной и без того по украинской инициативе сведены к минимуму. Однако, если оставшиеся в Киеве российские дипломаты - "несколько атташе и консулов" - будут высланы, то Украина, после ответной высылки всех украинских представителей, якобы лишится возможности поддерживать своих "политзаключенных".
Заметим, что такое объяснение вряд ли удовлетворит западных кураторов киевского режима, подталкивающих его к разрыву двусторонних отношений в связи с "делом Скрипаля". Ранее, к слову, в ЕС критиковали Киев из-за того, что он сам долго не присоединялся к антироссийским санкциям, из-за него и ради него инициированным, - пишет "Российская газета".