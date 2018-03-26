Бассейн школы на «Елецком» откроют для всех

Учреждение образования начинает приём заявок.

Как сообщил председатель департамента образования администрации Липецка Александр Мочалов, бассейн новой школы №60 на микрорайоне «Елецкий» будет доступен всем жителям района.



Сейчас уже стартовал приём заявлений на обучение в 1-8 и 10 классах новой школы. Предусмотрено, что учреждение образования примет 800 учеников. В старших классах внедрят модель мультипрофильного образования. Это и подготовка будущих инженеров, работников науки, гуманитариев и специалистов гуманитарно-экономического профиля. Кроме того, будет дан старт ресурсным классам для детей с отклонениями в развитии. В них имеют необходимость 16 детей-аутистов.



Непосредственное зачисление детей в школу стартует после получения школой лицензии на работу. Торжественное открытие запланировано на 1 сентября. Заявку можно подать через сайт департамента образования Липецка или по телефону 72-74-75. Новая школа "разгрузит" ОУ №№18, 29, 59 и 65.