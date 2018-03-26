Из-за ремонта Петровского моста детсады Липецка будут работать до 21 часа

Будут созданы "дежурные" группы.

Часть детских садов Липецка продлит время работы с 19 до 21 часа. Эта мера принята в связи с ремонтом Петровского моста.



- Мы проанализировали заявки родителей детей, которые ходят в 53 детсада Липецка, и выяснили, что продление работы учреждений дошкольного образования необходимо 368 семьям, - рассказал председатель департамента образования Александр Мочалов. - В этих детсадах будут созданы «дежурные группы». Забрать детей можно до 21 часа. Соответственно, и приводить ребят в детсады нужно позже на два часа.



Подать заявку на включение вашего ребёнка в эти группы надо в детсаду, стоит обратиться к заведующей учреждения. Даже если продление работы детсада потребуется всего одному ребёнку, его не оставят без внимания.



Опрос родителей показал, что "дежурные группы" необоходимы в 53 из 74 детсадах Липецка. Работа спецгрупп будет запущена не ранее 3 апреля, так как сейчас учреждения для дошкольников закрыты на карантин.

