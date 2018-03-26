Общество

57 минут назад

Из-за ремонта Петровского моста детсады Липецка будут работать до 21 часа

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Из-за ремонта Петровского моста детсады Липецка будут работать до 21 часа

Будут созданы "дежурные" группы.

Часть детских садов Липецка продлит время работы с 19 до 21 часа. Эта мера принята в связи с ремонтом Петровского моста.

- Мы проанализировали заявки родителей детей, которые ходят в 53 детсада Липецка, и выяснили, что продление работы учреждений дошкольного образования необходимо 368 семьям, - рассказал председатель департамента образования Александр Мочалов. - В этих детсадах будут созданы «дежурные группы». Забрать детей можно до 21 часа. Соответственно, и приводить ребят в детсады нужно позже на два часа.

Подать заявку на включение вашего ребёнка в эти группы надо в детсаду, стоит обратиться к заведующей учреждения. Даже если продление работы детсада потребуется всего одному ребёнку, его не оставят без внимания.

Опрос родителей показал, что "дежурные группы" необоходимы в 53 из 74 детсадах Липецка. Работа спецгрупп будет запущена не ранее 3 апреля, так как сейчас учреждения для дошкольников закрыты на карантин.
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Комментарии (8)

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Мэру Иванову.

7 секунд назад
Пускай Мэрия и доплачивает за не удобства.
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Серега

22 секунды назад
ВСЕМ чинушам покакать на ваших детей им главное бабло и мост , фонтанов то настроили дибилам, сидите и не зиптите.
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Евгения

2 минуты назад
Маразм, из за ремонта одного объекта в городе ( который не мониторили периодически) перекроили работу практически всех инфраструктур города. Смешно, если не было бы так грустно...
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ОЛЬГЕ!

8 минут назад
В ваше время в детсадах тепло было и кормили хорошо и воспитатели по призванию души работали!!!!!
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Марьяна

9 минут назад
Адреса детсадов закрытых на каранитин - в студию.... Это что за новости?
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НЕТ

9 минут назад
А о самих детях опять никто не подумал! В наших детсадах и до 21 часа!!!!!! Сума Вы сошли, что ли???????
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Ольга

26 минут назад
В мое детство детсад "Сказка" круглосуточно работал и можно было до субботы детей оставлять. Смысл их домой то водить? Поспать?))) В 21 забрал, в 22 дома, а утром опять в сад)))
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48

40 минут назад
то есть допускают нарушение прав работников Доу? или в три смены работать?
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