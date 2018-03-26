Липчане могут поделится семейными историями



В Центральной городской детской библиотеке имени М.Пришвина в рамках фестиваля «Вафельное сердце», который проводился в нашем городе с 21 по 25 марта, состоялась презентация выставки «Счастливая семья, или Моя семья и другие картинки» из фондов Государственного литературного музея.



Как сообщают в департаменте культуры и туризма Липецкой области, в течение года сотрудники музея, студенты Российского государственного гуманитарного университета и члены Клуба юных искусствоведов Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина с помощью интервью и анкет собирали рассказы о добрых семейных традициях. Всего было подготовлено 200 историй, которые постепенно публикуются на сайте проекта. Иллюстрации для выставки нарисовал художник и дизайнер Тим Яржомбек.

Сотрудники Центральной городской детской библиотеки им. М.Пришвина предложили ученикам школы № 52 стать участниками проекта. Завсегдатаи библиотеки Никита Кучуков, Алина Скороварова и Даша Нагайцева рассказали одноклассникам о традициях своей семьи. А Елизавета Крупочкина поделилась собственным рецептом пирожков, которые очень любят в ее семье.

Все желающие могут посетить выставку и подробно познакомиться с проектом музея «Счастливая память, или Моя семья и другие картинки», а также сами заполнить анкету и рассказать о самых ярких впечатлениях и событиях жизни своей семьи.

Фото: culture48.ru