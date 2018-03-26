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сегодня, 10:37

В Липецке обсудят вопрос экологии мышления

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#конференция #наука
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В Липецке обсудят вопрос экологии мышления

Научная встреча состоится в вузе.

26-27 октября в ЛГПУ им.П.П.Семенова-Тян-Шанского будет работать лаборатория «Языковая личность: социология и психология коммуникации». Научная практическая конференция состоится на базе института филологии, сообщают организаторы.

В рамках работы лаборатории планируются к обсуждению следующие темы: «Личность в современной коммуникативной среде», «Экология мышления, культуры и языка», «Этика, эстетика, философия», «Инновации в области технических наук: от теории к практике», «Информационная безопасность в современном мире», « Восток и Запад: исторический и культурный диалог», «Математические модели в управлении и экономике», «Синергетика и моделирование в культурологии». В программе мероприятия, помимо работы научных секций, запланировано проведение мастер-классов ученых, исследователей-практиков (по направлениям и интеграционного характера), а также лекций-презентаций молодых ученых (кандидатов и докторов наук).

Цель встречи – привлечение молодежи к фундаментальным исследованиям в области естественных и гуманитарных наук, установление творческих контактов, формирование единого коммуникативного пространства для взаимодействия молодых ученых различных вузов, что позволит координировать как направления исследований в различных научных дисциплинах, так и рационально использовать ресурсы различных научных площадок для проведения экспериментальной работы.
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#конференция #наука
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