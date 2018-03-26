В ДТП в Лебедянском районе погибли оба водителя

На территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1787 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 11, неиспользование ремней безопасности – 128, детских удерживающих устройств - 11, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 90.

23 марта, в 21:10, в Тербунском районе, на автодороге «Хлевное-Тербуны», 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21140» допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген-Джетта» под управлением 30-летнего водителя. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля «ВАЗ- 21140», 25-ти и 36-ти лет, доставлялись в ГУЗ "Тербунская МРБ", госпитализированы.

24 марта, в 9:50, в Данкове, на улице К. Маркса, 37-летний водитель, управляя автомобилем «МАЗ» допустил наезд на 21-летнего пешехода. Пострадавший с различными травмами был госпитализирован в ГУЗ "Данковская МРБ".

25 марта, в 11:20, в Добровском районе, на автодороге «Доброе-Мичуринск», 56-летний водитель автомобиля «Шевроле-Лачетти» допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением 31-летнего водителя. В результате столкновения транспортных средств водитель автомобиля «Шевроле-Лачетти» скончался на месте ДТП. В аварии пострадали 6-летняя и 51-летняя пассажирки автомобиля «Шевроле Лачетти», с различными травмами доставлялись в медицинские учреждения.

В эти же сутки в Лебедянском районе, в 21:30, на автодороге «Липецк-Данков» 42-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис», по предварительным сведениям, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Чери» под управлением 47-летнего водителя. В результате столкновения транспортных средств, скончались оба водителя, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.



