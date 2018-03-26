Общество

29 минут назад

Липчанин нашел средство от проблем у моста

1161
#транспорт #движение #инициатива
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Липчанин нашел средство от проблем у моста

Нужно перенести светофоры.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Владимир Кукин вынес на обсуждение вопрос организации движения в районе Октябрьского моста в Липецке. Автор предлагает ряд перемен, которые, по его мнению, скажутся положительно как на безопасном перемещении пешеходов, так и на движении транспорта.

- Предлагаю перенести светофоры (один удалить) на площади Танкистов в район пешеходных переходов, а именно перенос светофоров по улицам Катукова на 150 метров, по дороге к Октябрьскому мосту на 300 метров, по Воронежскому шоссе на 400 метров. Это не исключит выполнение их прямой задачи «сдерживания» потока движения в сторону кольца, но и будет способствовать безопасности на пешеходных переходах, - указывает Владимир. - При этом, для водителей при движении по кольцу останется только одно ограничение — руководствоваться знаками приоритета на пересечении Катукова-Октябрьский мост, что также положительно скажется на безопасности, но уже автомобильного проезда.

Предложение о переносе светофоров в районе Октябрьского моста будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 23 апреля. Если к этому сроку идея наберет 500 и более положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в мэрию Липецка.
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#транспорт #движение #инициатива
1

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