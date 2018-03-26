Общество
42 минуты назад
В Липецке не будет ни одного уличного туалета
В мэрии на это нет средств.
В публикации GOROD48 «Липецкая мэрия отчиталась о наличии в городе 400 туалетов» мы обратили внимание на пост в соцсети «ВКонтакте» депутата облсовета Андрея Трофименкова, касающегося полученного им ответа департамента городского хозяйства и благоустройства мэрии. Депутат искренне изумился этой цифре. Изумились и мы. И обратились к председателю этого департамента Алексею Бахтину с просьбой рассказать GOROD48 о том, где же в Липецке столько туалетов?
- В нашем ответе депутату Трофименкову указано, что эти туалеты находятся в предприятиях общественного питания и торговли на улицах города. Вот и все! - ответил Алексей Бахтин.
Очевидно, чиновник плохо учил русский язык в школе. В документе за его подписью написано: «В настоящее время в Липецке действуют свыше 400 бесплатных туалетов: на улицах города, на предприятиях торговли и общественного питания, в парках, торговых центрах и т.д.»
«На улицах города», запятая. И это значит, что бесплатные туалеты есть на улицах города.
В итоге дискуссии Алексей Бахтин заявил, что бесплатный туалет на улице всего один - на Сокольском автовокзале. Но он закрыт в связи с его антисанитарным состоянием. Бесплатные туалеты есть в торговых центрах. Формально бесплатны туалеты на предприятиях общественного питания, но не во всякий впустят людей с улицы, особенно зимой: гардеробщица попросит раздеться, чем напугает ищущего где приткнуться гостя. Платными являются туалеты и в городских парках.
- Липецк претендует на 5 миллиардов рублей под развитие туризма. А какой туризм - без уличных туалетов, даже платных? И вообще, разве не стыдно, что в городе-полумиллионнике нет ни одного уличного туалета?
- Мы озабочены отсутствием уличных туалетов. Но у нас на них нет средств. Одна кабина с автоматическим платным доступом стоит 400 тысяч рублей. Нам надо их штук шесть-семь. Где взять на них деньги? Ставить туалеты за счет ремонта фонтанов? Или за счет обновления остановочных павильонов? Или за счет урн? - ответил Алексей Бахтин.
Мы бы ответили - за счет покупки очередной «Тойоты-Камри» для гаража городской администрации.
Алексей Бахтин уверен, что уличные туалеты - не приоритет городских властей. Мол, посмотрите, на Сокольском автовокзале туалет есть, а люди ходят по нужде за угол!
Чиновник не прав. Уличные туалеты определяют комфортность городской среды, о чем нам все уши губернатор прожужжал. Горожане - это не только турникмены и хипстеры. Это - бабушки и дедушки, дети, хронически больные люди, которые не могут потерпеть или набраться наглости зайти в кафе и попроситься в туалет. И они бы заплатили 20 рублей за пользование современным уличным туалетом. Таким, как этот (фото сделано на одной московской улице).
- В городе нет четко сформулированного общественного заказа на уличные туалеты, - предъявил последний козырь председатель департамента.
Как же нет? «Портал неравнодушных» еще осенью 2015 поставил эту проблему на обсуждение.
«Добрый день! Предлагаю установить места первой необходимости, туалеты в городе. Нет того, что нужно ВСЕМ. Пусть не часто, не много, но там где это жизненно необходимо. Кто следит за благоустройством города, тот в курсе где это нужно. Жители и гости нашего города по-моему поддержат мое предложение!!!» - написал Игорь Иванов.
И вы, Алексей Анатольевич, не поверите, - все пользователи портала петицию тогда поддержали. И вот что на нее ответил тогда Алексей Востриков, заместитель председателя департамента транспорта, дорог и благоустройства мэрии:
«По существу указанного вопроса сообщаю, что в рамках программных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка на 2014-2016 годы» в 2014 году закуплены 2 туалетных модуля которые установлены в районе Сокольского автовокзала и в районе автостанции по ул. 3.Космодемьянской. Данная конструкция позволяет работать как в автономном режиме, так и с подключением к инженерным сетям. Кроме того, модули приспособлены для посещения маломобильными группами населения. Проектом бюджета города Липецка на 2016 год денежные средства на выполнение мероприятий по закупке (приобретению), размещению и подключению туалетных модулей, которые возможно установить в общественных местах, не предусмотрены. Вместе с тем, учитывая значимость данного вопроса департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка считает целесообразным рассмотреть выделение средств на указанные работы по мере исполнения бюджета города Липецка в 2016 году».
А вот что ответил на петицию глава Липецка Михаил Гулевский:
«Учитывая возрастающую потребность в обеспечении города общественными туалетами, департаментом была разработана целевая программа ведомства «Установка общественных туалетных модулей на территории города Липецка на 2014-2016 годы», которая при ее финансовом подтверждении позволила бы снять существующую потребность в наиболее проблемных местах города: район автостанции «Сокол», автостанции по ул.Зои Космодемьянской, Кольцо трубного завода (за остановочным павильоном), в сквере ДК «Тракторостроителей» (ЛТЗ), сквер у фонтанов (д/с «Звездный»), в районе Комсомольского пруда. Конструкция данных туалетных модулей предусматривает в том числе посещение их маломобильными группами населения. Однако под выделенные бюджетные ассигнования в 2014 году МУ «УГС г.Липецка» приобретены только 2 туалетных модуля, общей балансовой стоимостью 1 702 тыс. руб., которые в 2015 году были переданы на праве хозяйственного ведения МУСПАТ по уборке г. Липецка и установлены в районах автостанции «Сокол» и автостанции по ул. З. Космодемьянской. Указанный вопрос предлагался к рассмотрению при формировании проекта бюджета на 2018-2022гг».
В итоге автор петиции Игорь Иванов написал следующее:
- Ни на Сокол, ни на. Пл. Героев ни кто, ни на Театральную, рядом возле Администрации. Ни куда и ни зачем не смотрит. Нет власти и нет контролирующих органов, именно тех, кто занимается НАШИМИ с ВАМИ проблемами. Нет больше слов, все сказано, все написано, но, НИ КТО, НИ КОГО не слышат??? Одни отписки: не заложено в бюджет, нет средств, дефицит бюджета и т.д. Хорошие, правильные отговорки. Но проблемы не решаются, все остается на своем месте. Нижний парк, территория за нижним парком, кинотеатр Октябрь, все было в планах реконструкции, восстановления, обновления и т.д. Но ничего не изменилось. Вот так мы и живем!!!
Учитывая то, что муниципальный бюджет на этот год сверстан еще в декабре прошлого, можно констатировать, что в Липецке не будет ни одного уличного туалета. По крайней мере, в этом году.
- В нашем ответе депутату Трофименкову указано, что эти туалеты находятся в предприятиях общественного питания и торговли на улицах города. Вот и все! - ответил Алексей Бахтин.
Очевидно, чиновник плохо учил русский язык в школе. В документе за его подписью написано: «В настоящее время в Липецке действуют свыше 400 бесплатных туалетов: на улицах города, на предприятиях торговли и общественного питания, в парках, торговых центрах и т.д.»
«На улицах города», запятая. И это значит, что бесплатные туалеты есть на улицах города.
В итоге дискуссии Алексей Бахтин заявил, что бесплатный туалет на улице всего один - на Сокольском автовокзале. Но он закрыт в связи с его антисанитарным состоянием. Бесплатные туалеты есть в торговых центрах. Формально бесплатны туалеты на предприятиях общественного питания, но не во всякий впустят людей с улицы, особенно зимой: гардеробщица попросит раздеться, чем напугает ищущего где приткнуться гостя. Платными являются туалеты и в городских парках.
- Липецк претендует на 5 миллиардов рублей под развитие туризма. А какой туризм - без уличных туалетов, даже платных? И вообще, разве не стыдно, что в городе-полумиллионнике нет ни одного уличного туалета?
- Мы озабочены отсутствием уличных туалетов. Но у нас на них нет средств. Одна кабина с автоматическим платным доступом стоит 400 тысяч рублей. Нам надо их штук шесть-семь. Где взять на них деньги? Ставить туалеты за счет ремонта фонтанов? Или за счет обновления остановочных павильонов? Или за счет урн? - ответил Алексей Бахтин.
Мы бы ответили - за счет покупки очередной «Тойоты-Камри» для гаража городской администрации.
Алексей Бахтин уверен, что уличные туалеты - не приоритет городских властей. Мол, посмотрите, на Сокольском автовокзале туалет есть, а люди ходят по нужде за угол!
Чиновник не прав. Уличные туалеты определяют комфортность городской среды, о чем нам все уши губернатор прожужжал. Горожане - это не только турникмены и хипстеры. Это - бабушки и дедушки, дети, хронически больные люди, которые не могут потерпеть или набраться наглости зайти в кафе и попроситься в туалет. И они бы заплатили 20 рублей за пользование современным уличным туалетом. Таким, как этот (фото сделано на одной московской улице).
- В городе нет четко сформулированного общественного заказа на уличные туалеты, - предъявил последний козырь председатель департамента.
Как же нет? «Портал неравнодушных» еще осенью 2015 поставил эту проблему на обсуждение.
«Добрый день! Предлагаю установить места первой необходимости, туалеты в городе. Нет того, что нужно ВСЕМ. Пусть не часто, не много, но там где это жизненно необходимо. Кто следит за благоустройством города, тот в курсе где это нужно. Жители и гости нашего города по-моему поддержат мое предложение!!!» - написал Игорь Иванов.
И вы, Алексей Анатольевич, не поверите, - все пользователи портала петицию тогда поддержали. И вот что на нее ответил тогда Алексей Востриков, заместитель председателя департамента транспорта, дорог и благоустройства мэрии:
«По существу указанного вопроса сообщаю, что в рамках программных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка на 2014-2016 годы» в 2014 году закуплены 2 туалетных модуля которые установлены в районе Сокольского автовокзала и в районе автостанции по ул. 3.Космодемьянской. Данная конструкция позволяет работать как в автономном режиме, так и с подключением к инженерным сетям. Кроме того, модули приспособлены для посещения маломобильными группами населения. Проектом бюджета города Липецка на 2016 год денежные средства на выполнение мероприятий по закупке (приобретению), размещению и подключению туалетных модулей, которые возможно установить в общественных местах, не предусмотрены. Вместе с тем, учитывая значимость данного вопроса департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка считает целесообразным рассмотреть выделение средств на указанные работы по мере исполнения бюджета города Липецка в 2016 году».
А вот что ответил на петицию глава Липецка Михаил Гулевский:
«Учитывая возрастающую потребность в обеспечении города общественными туалетами, департаментом была разработана целевая программа ведомства «Установка общественных туалетных модулей на территории города Липецка на 2014-2016 годы», которая при ее финансовом подтверждении позволила бы снять существующую потребность в наиболее проблемных местах города: район автостанции «Сокол», автостанции по ул.Зои Космодемьянской, Кольцо трубного завода (за остановочным павильоном), в сквере ДК «Тракторостроителей» (ЛТЗ), сквер у фонтанов (д/с «Звездный»), в районе Комсомольского пруда. Конструкция данных туалетных модулей предусматривает в том числе посещение их маломобильными группами населения. Однако под выделенные бюджетные ассигнования в 2014 году МУ «УГС г.Липецка» приобретены только 2 туалетных модуля, общей балансовой стоимостью 1 702 тыс. руб., которые в 2015 году были переданы на праве хозяйственного ведения МУСПАТ по уборке г. Липецка и установлены в районах автостанции «Сокол» и автостанции по ул. З. Космодемьянской. Указанный вопрос предлагался к рассмотрению при формировании проекта бюджета на 2018-2022гг».
В итоге автор петиции Игорь Иванов написал следующее:
- Ни на Сокол, ни на. Пл. Героев ни кто, ни на Театральную, рядом возле Администрации. Ни куда и ни зачем не смотрит. Нет власти и нет контролирующих органов, именно тех, кто занимается НАШИМИ с ВАМИ проблемами. Нет больше слов, все сказано, все написано, но, НИ КТО, НИ КОГО не слышат??? Одни отписки: не заложено в бюджет, нет средств, дефицит бюджета и т.д. Хорошие, правильные отговорки. Но проблемы не решаются, все остается на своем месте. Нижний парк, территория за нижним парком, кинотеатр Октябрь, все было в планах реконструкции, восстановления, обновления и т.д. Но ничего не изменилось. Вот так мы и живем!!!
Учитывая то, что муниципальный бюджет на этот год сверстан еще в декабре прошлого, можно констатировать, что в Липецке не будет ни одного уличного туалета. По крайней мере, в этом году.
Город туристов
666
гостья
правда
Житель
смотри,чё подписываешь,Бахта,
Совет
Дуся
1
Князь