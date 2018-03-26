Общество

38 минут назад

Сотрудники Роспотребнадзора вышли в совместный рейд с ГИБДД

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#ГИБДД #рейд #роспотребнадзор
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Сотрудники Роспотребнадзора вышли в совместный рейд с ГИБДД

В Липецке совместный патруль ГИБДД УМВД Липецкой области с участием специалистов Управления Роспотребнадзора по Липецкой области провел всеобуч по качеству детских автокресел вблизи детских садов.

Как сообщают в пресс-центре управления Роспотребнадзора Липецкой области,  участники рейда проверяли не только наличие детских удерживающих устройств, но и соответствие их предъявляемым требованиям безопасности.

В рамках проведения целенаправленного профилактического мероприятия одним из мест несения службы стал детский сад на проспекте Победы.

Специалист Управления Роспотребнадзора по Липецкой области рассказал родителям-автомобилистам как правильно подобрать детское кресло ребенку. Оно должно соответствовать весу и росту маленького пассажира, его надо правильно установить, а ремни и лямки должны быть правильно пристегнуты в соответствии с инструкциями производителя. Кроме того, детское удерживающее устройство должно иметь износостойкую маркировку, инструкцию на русском языке. Одновременно на упаковке должен быть указан адрес, по которому покупатель может получить дополнительную информацию о правильной установке устройства.

Кроме того, водителям раздали памятки, в которых подробно рассказывается о том, как подобрать автокресло, чтобы оно смогло обезопасить ребенка в случае ДТП.

Подобные мероприятия в соответствии с совместным планом работы пройдут во всех районах нашего региона.

Фото: myslo.ru

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#ГИБДД #рейд #роспотребнадзор
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