Липчанки на год отказались от спиртного

Мать и дочь дали обет трезвости.

В липецком храме Сергея Радонежскогопосле очередного молебна о трезвении страждущих алкоголизмом и наркоманией был отслужен чин принятия обета трезвости. Две женщины, мать и дочь, желающие жить абсолютно трезво и помогать в деле трезвенного просвещения, дали обещание отказаться от спиртного на 1 год, сообщает региональное правславное общество "Трезвение".



Каждый месяц несколько прихожан храма дают обет трезвости. За три года более 70 человек получили обетную грамоту. Обет трезвости в современном виде предполагает следующее: «не пить спиртного, не употреблять ничего наркотического, не отравлять себя и других табачным ядом и не склонять к тому других».



В наши дни обет трезвости является особым подвигом, считают в «Трезвении».