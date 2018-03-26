Общество

42 минуты назад

Липчанки на год отказались от спиртного

2 543
#обет трезвости
Липчанки на год отказались от спиртного

Мать и дочь дали обет трезвости.

В липецком храме Сергея Радонежскогопосле очередного молебна о трезвении страждущих алкоголизмом и наркоманией был отслужен чин принятия обета трезвости. Две женщины, мать и дочь, желающие жить абсолютно трезво и помогать в деле трезвенного просвещения, дали обещание отказаться от спиртного на 1 год, сообщает региональное правславное общество "Трезвение".

Каждый месяц несколько прихожан храма дают обет трезвости. За три года более 70 человек получили обетную грамоту. Обет трезвости в современном виде предполагает следующее: «не пить спиртного, не употреблять ничего наркотического, не отравлять себя и других табачным ядом и не склонять к тому других».

В наши дни обет трезвости является особым подвигом, считают в «Трезвении».
2 543
#обет трезвости

Комментарии (2)

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гостья

7 минут назад
хм...я без всяких обетов не пью алкоголь и что? это что теперь новостью городской становится?))))))
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читатель

29 минут назад
ХА! ВОСЬМОЙ ГОД не пью. Даже стакан в руках не держал. Пользы от спирта-никакой.
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