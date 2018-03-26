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52 минуты назад

При пожаре в Кемерове погибли не менее 55 человек

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#Пожар в Кемерово
При пожаре в Кемерове погибли не менее 55 человек

Число погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово выросло до 55 человек.

Жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове стали как минимум 55 человек, - сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Продолжается разбор завалов на третьем и четвертом этажах. Обнаружены тела 55 погибших", - сказал он.

При этом телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщает о 53 погибших, ссылаясь на данные, приведенные оперативным штабом на месте трагедии.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.

В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Более десяти человек на данный момент числятся пропавшими без вести.
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#Пожар в Кемерово

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