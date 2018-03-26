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45 минут назад

Юные липчане побывали в анапском «Городе мастеров будущего»

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#образование
Юные липчане побывали в анапском «Городе мастеров будущего»

Школьники приняли участие в работе профориентационной смены.

Десять школьников из Липецкой области участвовали в работе четвертой профориентационной смены «Город мастеров будущего», проходившей на базе Всероссийского детского центра «Смена» (Анапа). В состав делегации от Липецкой области вошли шестеро учащихся творческих объединений и коллективов Центра дополнительного образования Липецкой области, сообщает учреждение.

Программа «Город мастеров» – уникальный проект, в рамках которого каждый может выбрать интересующую специальность. Участники смены освоили множество профессиональных компетенций на практике: спроектировали 90 моделей роботов, 30 схем производственного монтажа, десятки 3D-моделей, собрали и протестировали 15 моделей гоночного квадрокоптера, изготовили натуральный гель-скраб для тела, а также выполнили 22 самостоятельных задания по инженерной графике уровня студентов технического института.

Кроме того, ребята посещали мастер-классы, экскурсии, принимали участие в различных веселых и увлекательных экспериментах. Надолго запомнился мастер-класс специалистов компании «Cyberlit» по основам дополненной и виртуальной реальности и навыкам работы с VR-очками.

- Полное погружение в виртуальный мир! Нужно было выполнять различные задания, брать различные предметы, класть их обратно, закручивать. Даже не понимаешь, где находишься, очень много впечатлений от этого мастер-класса! – рассказал Шепталин Дмитрий, учащийся творческого объединения «Судомоделирование».

Лучшие участники смены были награждены грамотами.
163
#образование

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