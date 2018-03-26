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56 минут назад

Липецкий показ мод в пяти отзывах из соцсетей

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#библиотека #модный уикенд

Обзор впечатлений.

В прошедшие выходные Липецкая областная универсальная научная библиотека с размахом отметила свое 100-летие. Юбилею книгохранилища приурочили традиционное событие «Модный уикенд». В субботу и воскресенье библиотека превратилась в центр моды Липецка. Впечатления гостей и участников показов — в обзоре социальных сетей.


#модныйуикенд2018 в областной научной библиотеке с @teatr_mod_ekaterina_ Мне посчастливилось быть частичкой модного показа от дизайнера Натальи Шумейко. Незабываемые костюмы, дизайнерская одежда и украшения из частной коллекции Наталии Шумейко, эксклюзивные комплекты украшений для лошадей, красота природы в разные времена года. Макияж @milena.pt Модель @alena_solomatova #театрмодекатерина #миленатитова #визажист #макияж #макияжлипецк #makeup #визажистмиленатитова #визажистлипецк #мэйкапстудияриалбьюти #студиямакияжа #студияпрически #стилистлипецк #невеста  #wedding #стилистмиленатитова #lipetsk #model #modeling  #вечерниепрически #hair  #вечерниймакияж #фотопроект #фотодень #photographer

Публикация от Милена Титова (@milena.pt)






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#библиотека #модный уикенд

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