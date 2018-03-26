Липецкий показ мод в пяти отзывах из соцсетей

Обзор впечатлений.

В прошедшие выходные Липецкая областная универсальная научная библиотека с размахом отметила свое 100-летие. Юбилею книгохранилища приурочили традиционное событие «Модный уикенд». В субботу и воскресенье библиотека превратилась в центр моды Липецка. Впечатления гостей и участников показов — в обзоре социальных сетей.