56 минут назад
Липецкий показ мод в пяти отзывах из соцсетей
Обзор впечатлений.
#модныйуикенд2018 в областной научной библиотеке с @teatr_mod_ekaterina_ Мне посчастливилось быть частичкой модного показа от дизайнера Натальи Шумейко. Незабываемые костюмы, дизайнерская одежда и украшения из частной коллекции Наталии Шумейко, эксклюзивные комплекты украшений для лошадей, красота природы в разные времена года. Макияж @milena.pt Модель @alena_solomatova #театрмодекатерина #миленатитова #визажист #макияж #макияжлипецк #makeup #визажистмиленатитова #визажистлипецк #мэйкапстудияриалбьюти #студиямакияжа #студияпрически #стилистлипецк #невеста #wedding #стилистмиленатитова #lipetsk #model #modeling #вечерниепрически #hair #вечерниймакияж #фотопроект #фотодень #photographer
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