Липчанину помогли найти еще не потерянные права

Владельца утерянного документа нашли через соцсети.

Липчане в очередной раз доказали свою отзывчивость и готовность помочь посторонним людям в беде. Днем в пятницу в социальной сети «Вконтакте» появился пост. Липчанка Татьяна разыскивала владельца водительских прав. Мужчина оставил их на автозаправке в районе Сокола.



Всего за несколько часов пост с просьбой о помощи в поиске нашел отклик у 120 пользователей соцсети. Липчане активно репостили сообщение как в группы, так и на личные страницы. Цель была одна — помочь найти владельца документа. И это удалось.



- Интернет - великая сила! Всего за 2 (!!!) часа благодаря Вам, друзья, мы нашли владельца прав, который еще не успел испугаться, так как даже не обнаружил пропажу. Спасибо всем, кто помогал!!! - выражает благодарность Татьяна.