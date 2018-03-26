Общество

сегодня, 09:19

Липчанину помогли найти еще не потерянные права

3 959
#отзывчивость #помощь #соцсети
Липчанину помогли найти еще не потерянные права

Владельца утерянного документа нашли через соцсети.

Липчане в очередной раз доказали свою отзывчивость и готовность помочь посторонним людям в беде. Днем в пятницу в социальной сети «Вконтакте» появился пост. Липчанка Татьяна разыскивала владельца водительских прав. Мужчина оставил их на автозаправке в районе Сокола.

Всего за несколько часов пост с просьбой о помощи в поиске нашел отклик у 120 пользователей соцсети. Липчане активно репостили сообщение как в группы, так и на личные страницы. Цель была одна — помочь найти владельца документа. И это удалось.

- Интернет - великая сила! Всего за 2 (!!!) часа благодаря Вам, друзья, мы нашли владельца прав, который еще не успел испугаться, так как даже не обнаружил пропажу. Спасибо всем, кто помогал!!! - выражает благодарность Татьяна.
3 959
#отзывчивость #помощь #соцсети

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бредящий Бздун

29 минут назад
Права, данные нам при отмене крепостного права в 1974 году (крестьянам разрешили иметь паспорта), давно утеряны! А вот водительские удостоверения, которые нуно менять периодически действительно иногда находят...
ответить

Молочник

53 минуты назад
Новость конечно шикарная, но про Лебедяньмолоко лучше.....
ответить

Эксперт

сегодня, 09:33
Новость достойная : мужику вернули права..... ура....
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области внедрят стандарты поддержки добровольчества
#добровольчество #волонтеры
В Липецкой области внедрят стандарты поддержки добровольчества

10 минут назад

Общество
Липчанин нашел средство от проблем у моста
#транспорт #движение #инициатива
Липчанин нашел средство от проблем у моста

29 минут назад

Общество
Сотрудники Роспотребнадзора вышли в совместный рейд с ГИБДД
#ГИБДД #рейд #роспотребнадзор
Сотрудники Роспотребнадзора вышли в совместный рейд с ГИБДД

38 минут назад

Общество
Липчанки на год отказались от спиртного
#обет трезвости
2
Липчанки на год отказались от спиртного

42 минуты назад

Общество
В Липецке не будет ни одного уличного туалета
#туалет
11
В Липецке не будет ни одного уличного туалета

42 минуты назад

Общество
Юные липчане побывали в анапском «Городе мастеров будущего»
#образование
Юные липчане побывали в анапском «Городе мастеров будущего»

46 минут назад

Общество