В зоопарке рассказывают о спайсах

Юные биологи раздают листовки.

Школьники из кружка "Юный биолог" распространяют среди посетителей Липецкого зоопарка листовки "Что такое спайсы?".



Как сообщают в зоопарке, это мероприятие направлено на профилактику наркозависимости и даёт подросткам и взрослым осознать, что употребление психоактивных веществ вредно для здоровья, ведет к формированию наркотической зависимости, что является причиной тяжелых социальных и медицинских последствий.

