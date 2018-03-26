Общество

сегодня, 09:15

В зоопарке рассказывают о спайсах

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#зоопарк

Юные биологи раздают листовки.

Школьники из кружка "Юный биолог" распространяют среди посетителей Липецкого зоопарка листовки "Что такое спайсы?".

Как сообщают в зоопарке, это мероприятие направлено на профилактику наркозависимости и даёт подросткам и взрослым осознать, что употребление психоактивных веществ вредно для здоровья, ведет к формированию наркотической зависимости, что является причиной тяжелых социальных и медицинских последствий.
377
#зоопарк

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