Общество
сегодня, 09:15
В зоопарке рассказывают о спайсах
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Юные биологи раздают листовки.
Школьники из кружка "Юный биолог" распространяют среди посетителей Липецкого зоопарка листовки "Что такое спайсы?".
Как сообщают в зоопарке, это мероприятие направлено на профилактику наркозависимости и даёт подросткам и взрослым осознать, что употребление психоактивных веществ вредно для здоровья, ведет к формированию наркотической зависимости, что является причиной тяжелых социальных и медицинских последствий.
Как сообщают в зоопарке, это мероприятие направлено на профилактику наркозависимости и даёт подросткам и взрослым осознать, что употребление психоактивных веществ вредно для здоровья, ведет к формированию наркотической зависимости, что является причиной тяжелых социальных и медицинских последствий.
377