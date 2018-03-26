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сегодня, 09:11

Липчане сочувствуют трагедии в Кемерово

8 763
#Кемерово #Зимняя вишня #пожар #соцсети
Липчане сочувствуют трагедии в Кемерово

Соболезнования выражают через соцсети.

Жуткая трагедия в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово не оставила равнодушными липчан. Наши земляки через социальные сети выражают соболезнованиям близким и родственникам погибших в пожаре. Следственный комитет России подтвердил гибель 53 человек в результате пожара. 

#кемеровоскорбимсвами

Публикация от Надежда Лунева (@lunaevanadia)

Кемерово. Скорбим, вместе с вами .

Публикация от Здоровье Энергия Красота (@skorlupinava.lips)

8 763
#Кемерово #Зимняя вишня #пожар #соцсети

Комментарии (8)

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В Липецке

24 минуты назад
такие же здания. Строят, лишь бы нахапаться!
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Свекловод-любитель

25 минут назад
однако, Вы пишете "А не пора ли каждому отвечать за свою работу на своём рабочем месте? При чём тут выборы?". С первым Вашим положением можно абсолютно согласиться, а вот со вторым ... большущий вопрос: если 95% ведомств работают хотя бы с оценкой "удовлетворительно", то отвечать должны руководители оставшихся 5%, но вот если все 100% работают с оценкой "НЕудовлетворительно", то отвечать должен тот (или те), кто их руководителей назначал!
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проверяющие органы-

41 минуту назад
На кол
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"хромая лошадь"

43 минуты назад
Ничему не научила.
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однако

44 минуты назад
Мужик, а не пора ли каждому отвечать за свою работу на своём рабочем месте? При чём тут выборы? Что за позиция такая - что ни случись - выборы виноваты, Путин виноват. Да никакой президент не в состоянии стоять около каждого и контролировать рабочий процесс! С себя надо каждому начинать!
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Мужик

57 минут назад
А все ли из них на выборы ходили(это не ирония).
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*

58 минут назад
Тебе лучше молчать и не квакать.Подобно Ривьере-ты ТП. там было здание кондитерской фаборики с надстроенными этажами. Ривьера в этом плане прогрессивнее.
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гостья

сегодня, 09:35
только такие трагедии поджидают каждого на каждом шагу.............только боязнь ответственности может и приведет к порядку....а пока безответственность....
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