Липчане сочувствуют трагедии в Кемерово

Соболезнования выражают через соцсети.

#кемеровоскорбимсвами Публикация от Надежда Лунева (@lunaevanadia) 25 Мар 2018 в 8:29 PDT

Жуткая трагедия в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово не оставила равнодушными липчан. Наши земляки через социальные сети выражают соболезнованиям близким и родственникам погибших в пожаре. Следственный комитет России подтвердил гибель 53 человек в результате пожара.