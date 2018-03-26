сегодня, 09:11
Липчане сочувствуют трагедии в Кемерово
Соболезнования выражают через соцсети.
Торговый центр в #кемерово , подобный нашей Ривьере. Какой ужас, Господи выходной день, каникулы, дети с родителями отдыхали в кинотеатре, в игровых комнатах и в зале с батутами... по словам очевидцев уже больше 170 погибших, из них половина детей... они все сгорели заживоэто так страшно!! Соболезнования родственникам>
В Липецке
Свекловод-любитель
проверяющие органы-
"хромая лошадь"
однако
Мужик
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гостья